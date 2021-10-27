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Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа

Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа - РИА Новости, 27.10.2021

Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа

Северный вокзал в Париже эвакуирован из-за забытого багажа, движение поездов на нескольких линиях нарушено, говорится в Twitter линии D системы пригородных... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:37

2021-10-27T17:37

2021-10-27T17:37

происшествия

париж

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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Северный вокзал в Париже эвакуирован из-за забытого багажа, движение поездов на нескольких линиях нарушено, говорится в Twitter линии D системы пригородных электричек RER."Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за багажа, забытого на Северном вокзале", - сказано в сообщении.Отмечается, что Северный вокзал в настоящее время эвакуирован. Возобновление движения ожидается в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск).

париж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, париж