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Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа
Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа - РИА Новости, 27.10.2021
Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа
Северный вокзал в Париже эвакуирован из-за забытого багажа, движение поездов на нескольких линиях нарушено, говорится в Twitter линии D системы пригородных... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:37
2021-10-27T17:37
2021-10-27T17:37
происшествия
париж
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Северный вокзал в Париже эвакуирован из-за забытого багажа, движение поездов на нескольких линиях нарушено, говорится в Twitter линии D системы пригородных электричек RER."Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за багажа, забытого на Северном вокзале", - сказано в сообщении.Отмечается, что Северный вокзал в настоящее время эвакуирован. Возобновление движения ожидается в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск).
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происшествия, париж
Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа
Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за забытого багажа, движение поездов нарушено