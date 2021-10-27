https://ria.ru/20211027/energonositeli-1756567879.html
Путин объяснил дисбаланс в смежных отраслях
Путин объяснил дисбаланс в смежных отраслях - РИА Новости, 27.10.2021
Путин объяснил дисбаланс в смежных отраслях
Резкий рост цен на энергоносители привел к появлению проблем и дисбаланса в смежных отраслях, в том числе в металлургической, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:28
2021-10-27T19:28
2021-10-27T20:04
экономика
владимир путин
ямал
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Резкий рост цен на энергоносители привел к появлению проблем и дисбаланса в смежных отраслях, в том числе в металлургической, заявил президент РФ Владимир Путин."Спрос на газ вырос из-за падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников на фоне закрытия объектов традиционной генерации. Очевидно, что все это причина этого дисбаланса: из-за резкого роста цен на энергоносители возникают проблемы и в смежных отраслях, затронуты европейские металлургические предприятия, уже сейчас вынуждены приостановить свою деятельность многие заводы по производству азотных удобрений, что в дальнейшем грозит серьезными трудностями для сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в целом", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.
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экономика, владимир путин, ямал, россия
19:28 27.10.2021 (обновлено: 20:04 27.10.2021)
Путин объяснил дисбаланс в смежных отраслях
Путин объяснил дисбаланс в смежных отраслях резким ростом цен на энергоносители