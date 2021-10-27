https://ria.ru/20211027/egipet-1756522869.html

Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву

Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву - РИА Новости, 27.10.2021

Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву

Вылет рейса Egypt Air Каир-Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами, запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени, следует из... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:36

2021-10-27T16:36

2021-10-27T16:44

туризм

аэропорт

египет

каир (город)

москва

домодедово (аэропорт)

egypt air

туризм

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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Вылет рейса Egypt Air Каир-Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами, запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени, следует из данных онлайн-табло Каирского международного аэропорта.Пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва в среду возвратился в аэропорт вылета. Согласно заявлению египетского национального авиаперевозчика, лайнер "вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлета по причине сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений самолета неизвестным лицом".Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово", куда он должен был приземлиться, в Москве его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.

https://ria.ru/20211027/samolet-1756491253.html

египет

каир (город)

москва

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