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Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву
Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву - РИА Новости, 27.10.2021
Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву
Вылет рейса Egypt Air Каир-Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами, запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени, следует из... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:36
2021-10-27T16:36
2021-10-27T16:44
туризм
аэропорт
египет
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домодедово (аэропорт)
egypt air
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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Вылет рейса Egypt Air Каир-Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами, запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени, следует из данных онлайн-табло Каирского международного аэропорта.Пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва в среду возвратился в аэропорт вылета. Согласно заявлению египетского национального авиаперевозчика, лайнер "вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлета по причине сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений самолета неизвестным лицом".Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово", куда он должен был приземлиться, в Москве его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.
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аэропорт, египет, каир (город), москва, домодедово (аэропорт), egypt air, туризм, новости - туризм
16:36 27.10.2021 (обновлено: 16:44 27.10.2021)
Рейс Egypt Air, вернувшийся в Каир из-за угроз, скоро вылетит в Москву
Рейс Egypt Air в Москву, вернувшийся в Каир из-за угроз, вылетит в 17.00