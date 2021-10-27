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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211027/egipet-1756504814.html
Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва
Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва - РИА Новости, 27.10.2021
Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва
Возобновлено прерванное шесть лет назад прямое авиасообщение между красноморским курортом Шарм-эш-Шейх и городом Луксор, крупнейшим археологическим центром на... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:37
2021-10-27T17:37
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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Возобновлено прерванное шесть лет назад прямое авиасообщение между красноморским курортом Шарм-эш-Шейх и городом Луксор, крупнейшим археологическим центром на юге страны, сообщило в среду министерство туризма и древностей Египта."Компания Egyptair осуществила первый рейс между Шарм-эш-Шейхом и Луксором после шестилетнего перерыва. Рейс MS 202 вылетел сегодня утром из международного аэропорта Шарм-эш-Шейха. На его борту находились 110 пассажиров — граждане Египта и туристы", — сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.Национальный египетский перевозчик будет осуществлять один рейс в неделю, стоимость билета составляет 1800 египетских фунтов (около восьми тысяч рублей).Возобновление авиасообщения призвано дать возможность "совместить культурный туризм с развлекательным и пляжным отдыхом", отмечает пресс-служба министерства.
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луксор, egyptair, шарм-эш-шейх, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:37 27.10.2021
 
Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва

Авиасообщение между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновлено после шести лет перерыва

© AFP 2021 / Khaled DesoukiКолоссы Мемнона в Луксоре, Египет
Колоссы Мемнона в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / Khaled Desouki
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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Возобновлено прерванное шесть лет назад прямое авиасообщение между красноморским курортом Шарм-эш-Шейх и городом Луксор, крупнейшим археологическим центром на юге страны, сообщило в среду министерство туризма и древностей Египта.
"Компания Egyptair осуществила первый рейс между Шарм-эш-Шейхом и Луксором после шестилетнего перерыва. Рейс MS 202 вылетел сегодня утром из международного аэропорта Шарм-эш-Шейха. На его борту находились 110 пассажиров — граждане Египта и туристы", — сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.
Национальный египетский перевозчик будет осуществлять один рейс в неделю, стоимость билета составляет 1800 египетских фунтов (около восьми тысяч рублей).
Возобновление авиасообщения призвано дать возможность "совместить культурный туризм с развлекательным и пляжным отдыхом", отмечает пресс-служба министерства.
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 13:06Туризм
Эксперты назвали максимальные цены за перелет на каникулы в Египет и Турцию
 
ТуризмЛуксорEgyptAirШарм-эш-ШейхНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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