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Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва

Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва - РИА Новости, 27.10.2021

Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва

Возобновлено прерванное шесть лет назад прямое авиасообщение между красноморским курортом Шарм-эш-Шейх и городом Луксор, крупнейшим археологическим центром на... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:37

2021-10-27T17:37

2021-10-27T17:37

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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Возобновлено прерванное шесть лет назад прямое авиасообщение между красноморским курортом Шарм-эш-Шейх и городом Луксор, крупнейшим археологическим центром на юге страны, сообщило в среду министерство туризма и древностей Египта."Компания Egyptair осуществила первый рейс между Шарм-эш-Шейхом и Луксором после шестилетнего перерыва. Рейс MS 202 вылетел сегодня утром из международного аэропорта Шарм-эш-Шейха. На его борту находились 110 пассажиров — граждане Египта и туристы", — сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.Национальный египетский перевозчик будет осуществлять один рейс в неделю, стоимость билета составляет 1800 египетских фунтов (около восьми тысяч рублей).Возобновление авиасообщения призвано дать возможность "совместить культурный туризм с развлекательным и пляжным отдыхом", отмечает пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20211027/egipet-1756461617.html

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