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Десантники России и Египта отработали освобождение деревни от боевиков
Десантники России и Египта отработали освобождение деревни от боевиков - РИА Новости, 27.10.2021
Десантники России и Египта отработали освобождение деревни от боевиков
Российские и египетские десантники в ходе финального этапа совместных учений отработали освобождение населенного пункта от террористов и оказание гуманитарной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:41
2021-10-27T14:41
безопасность
армия
египет
александрия
каир (город)
бмд-2
ил-76мд
с-130
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ИНШАС (Египет), 27 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Российские и египетские десантники в ходе финального этапа совместных учений отработали освобождение населенного пункта от террористов и оказание гуманитарной помощи жителям, передает корреспондент РИА Новости.Финальный этап учений "Защитники дружбы" состоялся в среду в Египте на полигоне "Вади Сакран" в пустынной местности в 60 километрах к востоку от Каира. Десантники из России, совместно со своими коллегами из парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в течение недели учились действовать совместно, выполняя практическое десантирование на парашютных системах различных модификаций, отрабатывали беспарашютное десантирование, учебно-боевые задачи антитеррористической направленности в условиях пустынной местности.В ходе активной фазы учений более 200 десантников РФ и Египта совершили десантирование, в том числе на управляемых парашютах системы "крыло", с высот от 600 до 3500 метров.Операцию против условного противника, захватившего приграничную деревню, начали разведывательные подразделения, высадившиеся на уровне порядка 3000 метров из самолетов Ил-76МД. После того, как они заняли район, разведчики провели разведку местности. Затем последовало десантирование техники: шести боевых машин десанта (БМД-2К-АУ) с парашютной бесплатформенной системой.После блокирования населенного пункта участники учений освободили условных заложников, а 160 отказавшихся сдаться условных боевиков "ликвидировали", в плен "захвачены" 90.Также была отработана высадка десанта с целью захвата командного пункта условного противника.В завершение операции в освобожденный населенный пункт была доставлена гуманитарная помощь.За учениями наблюдали командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий парашютно-десантными войсками Египта Атеф Мады, посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Сердюков, обращаясь к десантникам обеих стран, поблагодарил их за успешно выполненную задачу, отметил грамотные и профессиональные действия и пожелал успехов в дальнейшей службе.В свою очередь Мады оценил слаженность действий совместной группировки, профессиональный уровень подготовки войск, указав на необходимость дальнейшей координации и продолжения обмена опытом для борьбы с терроризмом в мире.В среду в активной фазе учений приняли участие четыре самолета Ил-76МД, с египетской стороны - самолеты С-130 "Геркулес", С-295 "Casa", тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook.Учения "Защитники дружбы-2021" проходят в Египте с 17 по 29 октября, при участии более 500 военных РФ и Египта. Это уже пятые совместные учения: впервые они состоялись в 2016 году в египетской Александрии.
https://ria.ru/20211026/sputnik-1756308801.html
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безопасность, армия, египет, александрия, каир (город), бмд-2, ил-76мд, с-130, россия
14:41 27.10.2021
 
Десантники России и Египта отработали освобождение деревни от боевиков

Российские и египетские десантники отработали освобождение деревни от террористов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДесантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае
Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ИНШАС (Египет), 27 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Российские и египетские десантники в ходе финального этапа совместных учений отработали освобождение населенного пункта от террористов и оказание гуманитарной помощи жителям, передает корреспондент РИА Новости.
Финальный этап учений "Защитники дружбы" состоялся в среду в Египте на полигоне "Вади Сакран" в пустынной местности в 60 километрах к востоку от Каира. Десантники из России, совместно со своими коллегами из парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в течение недели учились действовать совместно, выполняя практическое десантирование на парашютных системах различных модификаций, отрабатывали беспарашютное десантирование, учебно-боевые задачи антитеррористической направленности в условиях пустынной местности.
В ходе активной фазы учений более 200 десантников РФ и Египта совершили десантирование, в том числе на управляемых парашютах системы "крыло", с высот от 600 до 3500 метров.
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Операцию против условного противника, захватившего приграничную деревню, начали разведывательные подразделения, высадившиеся на уровне порядка 3000 метров из самолетов Ил-76МД. После того, как они заняли район, разведчики провели разведку местности. Затем последовало десантирование техники: шести боевых машин десанта (БМД-2К-АУ) с парашютной бесплатформенной системой.
После блокирования населенного пункта участники учений освободили условных заложников, а 160 отказавшихся сдаться условных боевиков "ликвидировали", в плен "захвачены" 90.
Также была отработана высадка десанта с целью захвата командного пункта условного противника.
В завершение операции в освобожденный населенный пункт была доставлена гуманитарная помощь.
За учениями наблюдали командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий парашютно-десантными войсками Египта Атеф Мады, посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
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Сердюков, обращаясь к десантникам обеих стран, поблагодарил их за успешно выполненную задачу, отметил грамотные и профессиональные действия и пожелал успехов в дальнейшей службе.
В свою очередь Мады оценил слаженность действий совместной группировки, профессиональный уровень подготовки войск, указав на необходимость дальнейшей координации и продолжения обмена опытом для борьбы с терроризмом в мире.
В среду в активной фазе учений приняли участие четыре самолета Ил-76МД, с египетской стороны - самолеты С-130 "Геркулес", С-295 "Casa", тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook.
Учения "Защитники дружбы-2021" проходят в Египте с 17 по 29 октября, при участии более 500 военных РФ и Египта. Это уже пятые совместные учения: впервые они состоялись в 2016 году в египетской Александрии.
 
БезопасностьАрмияЕгипетАлександрияКаир (город)БМД-2Ил-76МДС-130Россия
 
 
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