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Львова-Белова заявила, что важно сохранить все лучшие достижения аппарата
Львова-Белова заявила, что важно сохранить все лучшие достижения аппарата - РИА Новости, 27.10.2021
Львова-Белова заявила, что важно сохранить все лучшие достижения аппарата
Новый детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что для нее очень важно сохранить все лучшее, чего уже достиг аппарат уполномоченного по правам... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:29
2021-10-27T22:29
2021-10-27T22:29
общество
дети
владимир путин
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мария львова-белова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Новый детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что для нее очень важно сохранить все лучшее, чего уже достиг аппарат уполномоченного по правам ребенка.В среду президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Львову-Белову уполномоченным по правам детей."Я сейчас встречаюсь со своей командой, с которой нам предстоит долгий и нелегкий путь. Очень важно сохранить все лучшее, что уже удалось аппарату уполномоченного, и двигаться дальше", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, также очень важно не останавливать текущую работу детского омбудсмена. "И чтобы те обращения, которые поступают ежедневно - а это конкретные судьбы и дети, семьи, - по возможности получали поддержку", - добавила она.
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общество, дети, владимир путин, россия, мария львова-белова
Львова-Белова заявила, что важно сохранить все лучшие достижения аппарата
Детский омбудсмен Львова-Белова: важно сохранить все лучшие достижения аппарата