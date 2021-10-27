https://ria.ru/20211027/donbass-1756594286.html

В ДНР отвергли предложение ОБСЕ отказаться от обсуждения плана по Донбассу

В ДНР отвергли предложение ОБСЕ отказаться от обсуждения плана по Донбассу - РИА Новости, 27.10.2021

В ДНР отвергли предложение ОБСЕ отказаться от обсуждения плана по Донбассу

Предложение координатора от ОБСЕ Микко Киннунена исключить дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе из повестки переговоров неприемлемо и играет на РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T23:07

2021-10-27T23:07

2021-10-27T23:07

в мире

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

алексей арестович

владислав московский

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Предложение координатора от ОБСЕ Микко Киннунена исключить дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе из повестки переговоров неприемлемо и играет на руку Киеву, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в видеорежиме."Господин Киннунен напомнил, что завтра исполняется год со дня предоставления контактной группой поручения о разработке консолидированного проекта дорожной карты. Он предложил "отметить событие" путем исключения данного вопроса из актуальной повестки", - написал Московской в своем Telegram-канале.По его словам, такое предложение, особенно от представителя ОБСЕ, "является абсолютно неприемлемым", подобные инициативы "лишь подыгрывают украинской стороне, на которой лежит вина за неисполнение обязательств по работе над дорожной картой"."В складывающихся обстоятельствах "отметить годовщину" было бы логичнее путем проведения специальных курсов для украинской делегации от ОБСЕ по теме: "Минские соглашения, их суть и содержание". Возможно, данные образовательные мероприятия помогут украинской стороне обрести четкое понимание того, что представляют собой минские договоренности, и приступить к их непосредственному выполнению во взаимодействии с республиками", - добавил Московский.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756583806.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, алексей арестович , владислав московский