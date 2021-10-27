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Грызлов обвинил украинскую сторону в обострении ситуации в Донбассе

Грызлов обвинил украинскую сторону в обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021

Грызлов обвинил украинскую сторону в обострении ситуации в Донбассе

В обострении ситуации в Донбассе целиком и полностью виновата Украина, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:09

2021-10-27T21:09

2021-10-27T22:46

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В обострении ситуации в Донбассе целиком и полностью виновата Украина, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов."Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне", — заявил он после очередного заседания группы.По его словам, Киев пытается спровоцировать самопровозглашенные республики на возобновление боевых действий.Накануне в МИД ДНР заявили, что ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне к югу от Донецка. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны написало, что силовики взяли его под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию, назвав ее очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.Однако сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины захватили село, а на въезде оборудовали блокпост. По его словам, в населенном пункте проживают в том числе дети и старики, а освободить Старомарьевку мирным способом "крайне проблематично".По его словам, Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР. Так, уже второй день ВСУ предпринимают попытки взорвать нефтебазу в Донецке.ДНР уже обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756556542.html

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, борис грызлов, россия