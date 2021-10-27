https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе
Москва проверяет информацию о применении Киевом турецких беспилотников в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:35
2021-10-27T13:35
2021-10-27T18:39
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Москва проверяет информацию о применении Киевом турецких беспилотников в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные впервые использовали БПЛА Bayraktar в зоне конфликта, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями."Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел", — сказал Лавров во время пресс-конференции.По его словам, Москва проверит эту информацию "всеми возможными средствами", в том числе в контактах с представителями Донбасса.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
https://ria.ru/20211027/turtsiya-1756462616.html
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в мире, украина, россия, турция, сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:35 27.10.2021 (обновлено: 18:39 27.10.2021)
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе
Лавров: Россия проверяет информацию о применении Киевом турецких беспилотников в Донбассе