https://ria.ru/20211027/donbass-1756427484.html

Эксперт призвал ввести бесполетную зону над Донбассом

Эксперт призвал ввести бесполетную зону над Донбассом - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперт призвал ввести бесполетную зону над Донбассом

Россия должна способствовать установлению беспилотной зоны над Донбассом после начала использования Украиной боевых беспилотников Bayraktar ради защиты... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:02

2021-10-27T10:02

2021-10-27T10:02

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россия должна способствовать установлению беспилотной зоны над Донбассом после начала использования Украиной боевых беспилотников Bayraktar ради защиты проживающих там граждан РФ, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Генштаб ВС Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, дрон управляемой бомбой уничтожил пушку противника."Одним из возможных ответных действий могло бы стать установление Россией бесполетной зоны над Донбассом с целью сохранения жизней граждан Российской Федерации, которые проживают на территории ДНР и ЛНР", - сказал Коротченко. Интерес Украины к турецким беспилотникам он назвал понятным после того, как их эффективность "была подтверждена в ходе второй карабахской войны"."Будет ли принято такое решение о бесполетной зоне или нет, пока сказать трудно, но в любом случае совершенно очевидно, что факт применения "Байрактаров" украинскими военными… не должен остаться без ответной реакции РФ. Какой она будет, покажут события ближайшего времени", - добавил Коротченко.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.

https://ria.ru/20211027/udar-1756410129.html

https://ria.ru/20211001/donbass-1752530891.html

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в мире, украина, турция, министерство обороны украины, игорь коротченко, вооруженные силы украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия