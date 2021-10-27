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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/doch-1756592117.html
Афганец продал дочь за полтысячи долларов, сообщил источник
Афганец продал дочь за полтысячи долларов, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2021
Афганец продал дочь за полтысячи долларов, сообщил источник
Житель Афганистана, пребывающий в крайней нищете, продал 16-летнюю дочь за 500 долларов, сообщил РИА Новости близкий к семье источник. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:38
2021-10-27T23:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Житель Афганистана, пребывающий в крайней нищете, продал 16-летнюю дочь за 500 долларов, сообщил РИА Новости близкий к семье источник.Инцидент произошел в провинции Багдис на северо-востоке страны. Как заявил собеседник агентства, девушку зовут Наджиба, отец продал ее другому семейству за 50 000 афгани (549,7 долларов).Ранее другой житель Афганистана рассказал газете Times, что был вынужден продать свою четырехлетнюю дочь за 590 долларов, чтобы спасти от голода семью из семи человек.В августе на фоне вывода из республики американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*. * Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
22:38 27.10.2021 (обновлено: 23:49 27.10.2021)
 
Афганец продал дочь за полтысячи долларов, сообщил источник

Источник: живущий в крайней нищете афганец продал 16-летнюю дочь за полтысячи долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Кабуле
Ситуация в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Житель Афганистана, пребывающий в крайней нищете, продал 16-летнюю дочь за 500 долларов, сообщил РИА Новости близкий к семье источник.
Инцидент произошел в провинции Багдис на северо-востоке страны. Как заявил собеседник агентства, девушку зовут Наджиба, отец продал ее другому семейству за 50 000 афгани (549,7 долларов).
Ранее другой житель Афганистана рассказал газете Times, что был вынужден продать свою четырехлетнюю дочь за 590 долларов, чтобы спасти от голода семью из семи человек.
В августе на фоне вывода из республики американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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