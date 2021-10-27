https://ria.ru/20211027/dnr-1756418734.html
В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела
В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела - РИА Новости, 27.10.2021
В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела
Два настенных пункта в Тельмановском районе обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в сообщении на официальном канале районной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:18
2021-10-27T08:18
2021-10-27T08:18
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Два настенных пункта в Тельмановском районе обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в сообщении на официальном канале районной администрации в Telegram."В результате обстрела повреждена линия электропередач Тельманово- Куйбышево, два населенных пункта Первомайск и село Воля, 220 абонентов находятся без электроэнергии", - говорится в сообщении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211026/dnr-1756354638.html
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в мире, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела
В ДНР два населенных пункта были обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков