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Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль
Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль - РИА Новости, 27.10.2021
Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль
Четырехлетняя девочка из Ростова, которую мать выбросила из окна третьего этажа, на вертолете привезли в Ярославль в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:11
2021-10-27T11:11
происшествия
ярославль
ярославская область
ростовский район
ростов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Четырехлетняя девочка из Ростова, которую мать выбросила из окна третьего этажа, на вертолете привезли в Ярославль в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава Ростовского района Андрей Шатский.О трагедии региональное управление СК РФ сообщило накануне: 25-летняя жительница Ростова выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. По мнению следствия, он хотела убить девочку, но почему именно – выясняется. Женщина задержана."После экстренной помощи, оказанной в Ростовской больнице, стало ясно, что девочка нуждается в специализированной медицинской помощи. Транспортировать ее максимально быстро и безопасно помогла санитарная авиация... Вертолетом маленькую пациентку доставили в детскую областную больницу. Ее состояние пока оценивается как стабильно тяжелое", - написал Шатский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он поблагодарил региональный департамент здравоохранения и фармации за экстренно предоставленный санитарный транспорт.Сам департамент здравоохранения региона по-прежнему не комментирует состояние девочки.
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752521093.html
ярославль
ярославская область
ростовский район
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происшествия, ярославль, ярославская область, ростовский район, ростов, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:11 27.10.2021
 
Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль

Четырехлетнюю девочку, которую мать выбросила из окна, доставили вертолетом в Ярославль

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Четырехлетняя девочка из Ростова, которую мать выбросила из окна третьего этажа, на вертолете привезли в Ярославль в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава Ростовского района Андрей Шатский.
О трагедии региональное управление СК РФ сообщило накануне: 25-летняя жительница Ростова выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. По мнению следствия, он хотела убить девочку, но почему именно – выясняется. Женщина задержана.
"После экстренной помощи, оказанной в Ростовской больнице, стало ясно, что девочка нуждается в специализированной медицинской помощи. Транспортировать ее максимально быстро и безопасно помогла санитарная авиация... Вертолетом маленькую пациентку доставили в детскую областную больницу. Ее состояние пока оценивается как стабильно тяжелое", - написал Шатский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он поблагодарил региональный департамент здравоохранения и фармации за экстренно предоставленный санитарный транспорт.
Сам департамент здравоохранения региона по-прежнему не комментирует состояние девочки.
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