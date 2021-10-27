https://ria.ru/20211027/devochka-1756440299.html

Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль

Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль - РИА Новости, 27.10.2021

Девочку, которую мать выбросила из окна, доставили в Ярославль

Четырехлетняя девочка из Ростова, которую мать выбросила из окна третьего этажа, на вертолете привезли в Ярославль в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:11

2021-10-27T11:11

2021-10-27T11:11

происшествия

ярославль

ярославская область

ростовский район

ростов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Четырехлетняя девочка из Ростова, которую мать выбросила из окна третьего этажа, на вертолете привезли в Ярославль в стабильно тяжелом состоянии, сообщил глава Ростовского района Андрей Шатский.О трагедии региональное управление СК РФ сообщило накануне: 25-летняя жительница Ростова выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. По мнению следствия, он хотела убить девочку, но почему именно – выясняется. Женщина задержана."После экстренной помощи, оказанной в Ростовской больнице, стало ясно, что девочка нуждается в специализированной медицинской помощи. Транспортировать ее максимально быстро и безопасно помогла санитарная авиация... Вертолетом маленькую пациентку доставили в детскую областную больницу. Ее состояние пока оценивается как стабильно тяжелое", - написал Шатский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он поблагодарил региональный департамент здравоохранения и фармации за экстренно предоставленный санитарный транспорт.Сам департамент здравоохранения региона по-прежнему не комментирует состояние девочки.

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752521093.html

ярославль

ярославская область

ростовский район

ростов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославль, ярославская область, ростовский район, ростов, следственный комитет россии (ск рф), россия