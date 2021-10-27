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В Ленинградской области задержали депутата за хищение 11 миллионов рублей
В Ленинградской области задержали депутата за хищение 11 миллионов рублей - РИА Новости, 27.10.2021
В Ленинградской области задержали депутата за хищение 11 миллионов рублей
Депутат Приозерского района Ленинградской области задержан по уголовному делу о хищении более 11 миллионов рублей, сообщает в среду областное управление СК РФ. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:45
2021-10-27T12:45
происшествия
приозерский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Депутат Приозерского района Ленинградской области задержан по уголовному делу о хищении более 11 миллионов рублей, сообщает в среду областное управление СК РФ.Ранее в Ленинградской области действующему и бывшему заместителям главы администрации Приозерского района было предъявлено обвинение в мошенничестве по этой же фабуле. По данным ведомства, деньги похитили со счетов муниципального предприятия. Бывший заместитель главы администрации Приозерского района Владимир Полищук был арестован по 12 декабря."Установлена причастность депутата Совета депутатов Приозерского района, которому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Должностное лицо задержано", - сказано в релизе.Решается вопрос об аресте задержанного депутата.По данным местных СМИ, по подозрению в мошенничестве был задержан Сергей Галушко, которого ранее объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20211026/evpatoriya-1756315501.html
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приозерский район
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происшествия, приозерский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:45 27.10.2021
 
В Ленинградской области задержали депутата за хищение 11 миллионов рублей

В Ленинградской области СК задержал депутата за хищение 11 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Депутат Приозерского района Ленинградской области задержан по уголовному делу о хищении более 11 миллионов рублей, сообщает в среду областное управление СК РФ.
Ранее в Ленинградской области действующему и бывшему заместителям главы администрации Приозерского района было предъявлено обвинение в мошенничестве по этой же фабуле. По данным ведомства, деньги похитили со счетов муниципального предприятия. Бывший заместитель главы администрации Приозерского района Владимир Полищук был арестован по 12 декабря.
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Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение
"Установлена причастность депутата Совета депутатов Приозерского района, которому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Должностное лицо задержано", - сказано в релизе.
Решается вопрос об аресте задержанного депутата.
По данным местных СМИ, по подозрению в мошенничестве был задержан Сергей Галушко, которого ранее объявили в федеральный розыск.
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ПроисшествияПриозерский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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