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https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html
Найдена причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса
Найдена причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.10.2021
Найдена причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса
Высокая заразность дельта-штамма коронавируса объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеткой человека, выяснили ученые из Гарвардской... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:35
2021-10-27T19:35
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высокая заразность дельта-штамма коронавируса объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеткой человека, выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы. Результаты работы опубликовал журнал Science.Исследователи провели эксперимент на культурах клеток человека. Выяснилось, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2 лучше других разновидностей инфекции."Среди различных вариантов "Дельта" выделяется способностью ускорять слияние мембран", — пояснил член научной группы Бин Чэнь.Благодаря этой особенности, дельта-штамм быстрее и эффективнее заражает клетки человека.В рамках исследования ученые с помощью криоэлектронной микроскопии получили изображения и сравнили S-белки дельта-, гамма- и каппа-штаммов коронавируса с таковыми у альфа- и бета-вариантов. У всех были зафиксированы мутации в рецептор-связывающем (RBD) и N-терминальном(NTD) доменах."Первое, что мы заметили у дельта-штамма, — это значительные изменения в NTD, ответственные за его устойчивость к нейтрализующим антителам. RBD также менялся, но это слабо влияло на устойчивость к антителам", — добавил Чэнь.У других вариантов NTD также мутировал — у каждого по-своему. Структура RBD оставалась относительно стабильной, что делает его более привлекательной целью для будущих вакцин и препаратов на основе антител, считают ученые.С начала пандемии по всему миру зафиксировали около 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,95 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
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сша, индия, бразилия, коронавирус covid-19
19:35 27.10.2021
 
Найдена причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса

Американские ученые выяснили причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высокая заразность дельта-штамма коронавируса объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеткой человека, выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы. Результаты работы опубликовал журнал Science.
Исследователи провели эксперимент на культурах клеток человека. Выяснилось, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2 лучше других разновидностей инфекции.
"Среди различных вариантов "Дельта" выделяется способностью ускорять слияние мембран", — пояснил член научной группы Бин Чэнь.
Благодаря этой особенности, дельта-штамм быстрее и эффективнее заражает клетки человека.
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В центре Гамалеи рассказали о людях, хронически инфицированных COVID-19
В рамках исследования ученые с помощью криоэлектронной микроскопии получили изображения и сравнили S-белки дельта-, гамма- и каппа-штаммов коронавируса с таковыми у альфа- и бета-вариантов. У всех были зафиксированы мутации в рецептор-связывающем (RBD) и N-терминальном(NTD) доменах.
"Первое, что мы заметили у дельта-штамма, — это значительные изменения в NTD, ответственные за его устойчивость к нейтрализующим антителам. RBD также менялся, но это слабо влияло на устойчивость к антителам", — добавил Чэнь.
У других вариантов NTD также мутировал — у каждого по-своему. Структура RBD оставалась относительно стабильной, что делает его более привлекательной целью для будущих вакцин и препаратов на основе антител, считают ученые.
С начала пандемии по всему миру зафиксировали около 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,95 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
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