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СК возбудил новое дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса

СК возбудил новое дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса - РИА Новости, 27.10.2021

СК возбудил новое дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса

Следственный комитет России возбудил дело из-за новых обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:23

2021-10-27T13:23

2021-10-27T15:09

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горловка

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело из-за новых обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте ведомства.По данным СК, украинские силовики накануне обстреляли населенные пункты Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Горловка. В результате повреждены 12 трансформаторных подстанций, не менее 5 жилых домов, газопровод генерационной станции шахты им. Засядько и пожарная станция, обесточены больница, школа, котельная и более 350 домовладений."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования СК принимает все меры для установления обстоятельств произошедшего. Доказательства, собранные следователями, в будущем могут быть представлены в ходе судебных процессов для привлечения виновных к ответственности."Всего с начала вооруженного конфликта СК РФ возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины, в том числе 395 – по фактам многочисленных обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии 152 и 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения", - добавляется в сообщении.По данным СК, в качестве подозреваемых и обвиняемых заочно по этим уголовным делам проходят 111 человек, среди которых 86 должностных лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также представителей ВСУ.В текущем году возбуждено 33 уголовных дела.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756427484.html

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Жители города Тельманово в Донбассе рассказали о вчерашнем обстреле Жители города Тельманово (под контролем ДНР) рассказывают подробности вчерашнего обстрела 2021-10-27T13:23 true PT0M29S

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в мире, украина, горловка, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия