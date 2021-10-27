https://ria.ru/20211027/degtyarev-1756418563.html

Глава Хабаровского края принял участие во Всероссийской переписи населения

Глава Хабаровского края принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 27.10.2021

Глава Хабаровского края принял участие во Всероссийской переписи населения

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дистанционно принял участие во Всероссийской переписи населения, оставив данные на портале "Госуслуги". РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:17

2021-10-27T08:17

2021-10-27T08:17

хабаровский край

общество

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

всероссийская перепись населения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_0:197:3200:1997_1920x0_80_0_0_188d8f5d61045449068fd9cc031b9bc3.jpg

ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дистанционно принял участие во Всероссийской переписи населения, оставив данные на портале "Госуслуги".Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября."Я принял участие в переписи населения. В этом году Всероссийская перепись проходит под девизом "Создаем будущее". И это не просто слова... На портале "Госуслуги" можно самостоятельно ответить на вопросы переписных листов, как это сделал я. Для тех, кто не доверяет пока цифровым сервисам или не может переписаться самостоятельно на "Госуслугах", есть другие варианты. По всему Хабаровскому краю работают 2,7 тысячи переписчиков, услуга доступна в МФЦ", - написал Дегтярев в аккаунте Instagram.Как рассказали в Хабаровскстате, на портале "Госуслуг" действует специальный сервис "Участие в переписи населения", где до 8 ноября можно самостоятельно ответить на вопросы.Губернатор отметил, что "от активного участия каждого жителя региона в переписи во многом зависит социально-экономическая ситуация в Хабаровском крае". Он привел в пример расчет социальных субсидий. "Мы должны точно знать число нуждающихся", - отметил Дегтярев. Кроме того, чтобы заниматься строительством и реконструкцией дорог и аэропортов, "тоже нужно владеть объективными данными о численности населения", добавил глава края.По данным Хабаровскстата на 26 октября, участие в переписи приняли 408 703 человека или 32,2% жителей региона. Активнее всего кампания проходит в Ульчском районе (54,5%). На втором месте - Вяземский район (53,3%), в Ванинском и Советско-гаванском районах переписались 51,6% и 51,3% населения соответственно. В Хабаровске в статистическом исследовании приняли участие 157 009 человек (26%), в Комсомольске-на-Амуре - 75 493 жителя (30,8%).Отмечается, что всем участникам кампании гарантируется полная конфиденциальность. Жителям края не нужно предоставлять никаких документов, все ответы вносятся со слов гражданина. "Сведения, которые будут получены в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам", - уточняется в сообщении Хабаровскстата.Сотрудники экипированы голубыми жилетами, при себе имеют синие сумки, шарфы с соответствующей символикой Всероссийской переписи населения 2020 года (год прошлый, так как она переносилась из-за пандемии, по аналогии с различными чемпионатами).

https://ria.ru/20211025/ipoteka-1756108173.html

https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html

хабаровский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, всероссийская перепись населения