https://ria.ru/20211027/covid-kashel-1756456068.html

Как распознать ковидный кашель?

Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю - РИА Новости, 27.10.2021

Как распознать ковидный кашель?

Кашель при COVID-19 имеет важную отличительную особенность — при нем выделяется мало мокроты, либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:14

2021-10-27T12:14

2021-10-27T12:19

распространение коронавируса

общество

николай крючков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

владимир чуланов

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МОСКВА, 27 ОКТ — РИА Новости. Кашель при COVID-19 имеет важную отличительную особенность — при нем выделяется мало мокроты, либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков в комментарии для телеканала "Москва-24".При этом врач отметил, что тип кашля необязательно сигнализирует о заражении именно коронавирусом. При легком течении COVID-19 он может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, поскольку мокрота образуется из-за бактериальной флоры."Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное", — добавил Крючков.Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. По мнению иммунолога, кашель — вне зависимости от свойств и признаков — серьезный повод сдать анализы. "Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель", — подытожил он.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 4,9 миллиона человек. Наиболее сложна ситуация — в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756310791.html

https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756309717.html

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общество, николай крючков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владимир чуланов