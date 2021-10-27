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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/covid-kashel-1756456068.html
Как распознать ковидный кашель?
Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю - РИА Новости, 27.10.2021
Как распознать ковидный кашель?
Кашель при COVID-19 имеет важную отличительную особенность — при нем выделяется мало мокроты, либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:14
2021-10-27T12:19
распространение коронавируса
общество
николай крючков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
владимир чуланов
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МОСКВА, 27 ОКТ — РИА Новости. Кашель при COVID-19 имеет важную отличительную особенность — при нем выделяется мало мокроты, либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков в комментарии для телеканала "Москва-24".При этом врач отметил, что тип кашля необязательно сигнализирует о заражении именно коронавирусом. При легком течении COVID-19 он может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, поскольку мокрота образуется из-за бактериальной флоры."Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное", — добавил Крючков.Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. По мнению иммунолога, кашель — вне зависимости от свойств и признаков — серьезный повод сдать анализы. "Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель", — подытожил он.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 4,9 миллиона человек. Наиболее сложна ситуация — в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756310791.html
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общество, николай крючков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владимир чуланов
12:14 27.10.2021 (обновлено: 12:19 27.10.2021)
 
Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю

Иммунолог Николай Крючков назвал отличительные признаки ковидного кашля

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 ОКТ — РИА Новости. Кашель при COVID-19 имеет важную отличительную особенность — при нем выделяется мало мокроты, либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков в комментарии для телеканала "Москва-24".

"Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. <...> При этом кашель действительно приступообразный, сильный", — объяснил медик.

При этом врач отметил, что тип кашля необязательно сигнализирует о заражении именно коронавирусом. При легком течении COVID-19 он может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, поскольку мокрота образуется из-за бактериальной флоры.
"Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное", — добавил Крючков.
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Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. По мнению иммунолога, кашель — вне зависимости от свойств и признаков — серьезный повод сдать анализы. "Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель", — подытожил он.
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 4,9 миллиона человек. Наиболее сложна ситуация — в США, Индии и Бразилии.
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Распространение коронавирусаОбществоНиколай КрючковЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Владимир Чуланов
 
 
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