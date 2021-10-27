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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/covid-19-1756518976.html
В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек
В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек - РИА Новости, 27.10.2021
В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек
Коечный фонд ковидного госпиталя в городе Азове Ростовской области заполнен до отказа, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:13
2021-10-27T16:13
распространение коронавируса
общество
ростовская область
азов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Коечный фонд ковидного госпиталя в городе Азове Ростовской области заполнен до отказа, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости представитель лечебного учреждения, это - единственный госпиталь в городе. Он рассчитан на 120 мест."Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться крайне напряженной. Ковидный госпиталь Азова заполнен на 100 процентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом."Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача ЦГБ, на базе которой работает госпиталь, Андрея Калачева.Он отметил, что темпы вакцинации в регионе замедляются, что не позволяет создать необходимую иммунную прослойку.В середине октября также появилась информация, что больница скорой медицинской помощи в Таганроге, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, заполнена пациентами до отказа. Этот единственный в Таганроге ковидный госпиталь рассчитан на 200 коек. Кроме того, он является опорным для Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов области, откуда в госпиталь поступают пациенты с тяжелым течением болезни.
https://ria.ru/20211019/covid-19-1755177191.html
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общество, ростовская область, азов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:13 27.10.2021
 
В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек

Госпиталь для больных COVID-19 в Азове Ростовской области заполнен на сто процентов

© РИА Новости / Денис АбрамовМедики в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
Медики в красной зоне - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Коечный фонд ковидного госпиталя в городе Азове Ростовской области заполнен до отказа, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости представитель лечебного учреждения, это - единственный госпиталь в городе. Он рассчитан на 120 мест.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться крайне напряженной. Ковидный госпиталь Азова заполнен на 100 процентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом.
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19 октября, 12:25Распространение коронавируса
В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
"Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача ЦГБ, на базе которой работает госпиталь, Андрея Калачева.
Он отметил, что темпы вакцинации в регионе замедляются, что не позволяет создать необходимую иммунную прослойку.
В середине октября также появилась информация, что больница скорой медицинской помощи в Таганроге, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, заполнена пациентами до отказа. Этот единственный в Таганроге ковидный госпиталь рассчитан на 200 коек. Кроме того, он является опорным для Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов области, откуда в госпиталь поступают пациенты с тяжелым течением болезни.
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