https://ria.ru/20211027/covid-19-1756518976.html

В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек

В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек - РИА Новости, 27.10.2021

В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек

Коечный фонд ковидного госпиталя в городе Азове Ростовской области заполнен до отказа, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:13

2021-10-27T16:13

2021-10-27T16:13

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Коечный фонд ковидного госпиталя в городе Азове Ростовской области заполнен до отказа, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости представитель лечебного учреждения, это - единственный госпиталь в городе. Он рассчитан на 120 мест."Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться крайне напряженной. Ковидный госпиталь Азова заполнен на 100 процентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом."Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача ЦГБ, на базе которой работает госпиталь, Андрея Калачева.Он отметил, что темпы вакцинации в регионе замедляются, что не позволяет создать необходимую иммунную прослойку.В середине октября также появилась информация, что больница скорой медицинской помощи в Таганроге, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, заполнена пациентами до отказа. Этот единственный в Таганроге ковидный госпиталь рассчитан на 200 коек. Кроме того, он является опорным для Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов области, откуда в госпиталь поступают пациенты с тяжелым течением болезни.

https://ria.ru/20211019/covid-19-1755177191.html

https://ria.ru/20211007/medpomosch-1753443714.html

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общество, ростовская область, азов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии