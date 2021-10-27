В ковидном госпитале в Ростовской области не осталось свободных коек
Госпиталь для больных COVID-19 в Азове Ростовской области заполнен на сто процентов
© РИА Новости / Денис АбрамовМедики в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Коечный фонд ковидного госпиталя в городе Азове Ростовской области заполнен до отказа, сообщает администрация города. Как уточнил РИА Новости представитель лечебного учреждения, это - единственный госпиталь в городе. Он рассчитан на 120 мест.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться крайне напряженной. Ковидный госпиталь Азова заполнен на 100 процентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом.
"Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача ЦГБ, на базе которой работает госпиталь, Андрея Калачева.
Он отметил, что темпы вакцинации в регионе замедляются, что не позволяет создать необходимую иммунную прослойку.
В середине октября также появилась информация, что больница скорой медицинской помощи в Таганроге, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, заполнена пациентами до отказа. Этот единственный в Таганроге ковидный госпиталь рассчитан на 200 коек. Кроме того, он является опорным для Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов области, откуда в госпиталь поступают пациенты с тяжелым течением болезни.