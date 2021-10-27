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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/clarke-1756261611.html
СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке
СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке - РИА Новости, 27.10.2021
СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и номинант на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор исполнят главные роли в научно-фантастическом ромкоме под названием "The Pod РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:42
2021-10-27T04:42
культура
нью-йорк (город)
эмилия кларк
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и номинант на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор исполнят главные роли в научно-фантастическом ромкоме под названием "The Pod Generation" ("Поколение стручков"), сообщает Variety. Режиссером выбрали Софи Барт, которая сняла "Замерзшие души" (2009) и "Госпожа Бовари" (2015). Предстоящий проект станет третьим полнометражным фильмом кинематографиста. В комедии действие происходит в ближайшем будущем. В моде — искусственный интеллект и технологии. Природа же становится далеким воспоминанием. В центре событий оказывается пара из Нью-Йорка Рэйчел (Кларк) и Элви (Эджиофор). Они хотят вывести свои отношения на новый уровень: создать полноценную семью и родить ребенка. Однако теперь наука позволяет парам заводить детей с помощью съемных искусственных маток или стручков и обоим испытать радости беременности. Элви — ботаник и убежденный пурист. Он сомневается в затее, но его любовь к Рэйчел вдохновляет ученого сделать этот шаг к отцовству. Съемки фильма начнутся в марте 2022 года. Дата выхода картины пока не объявлена.
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нью-йорк (город), эмилия кларк, новости культуры, кино и сериалы
04:42 27.10.2021
 
СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке

Эмилия Кларк исполнит главную роль в научно-фантастической комедии об искусственной матке

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританская актриса Эмилия Кларк
Британская актриса Эмилия Кларк - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и номинант на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор исполнят главные роли в научно-фантастическом ромкоме под названием "The Pod Generation" ("Поколение стручков"), сообщает Variety.
Режиссером выбрали Софи Барт, которая сняла "Замерзшие души" (2009) и "Госпожа Бовари" (2015). Предстоящий проект станет третьим полнометражным фильмом кинематографиста.
В комедии действие происходит в ближайшем будущем. В моде — искусственный интеллект и технологии. Природа же становится далеким воспоминанием. В центре событий оказывается пара из Нью-Йорка Рэйчел (Кларк) и Элви (Эджиофор). Они хотят вывести свои отношения на новый уровень: создать полноценную семью и родить ребенка.
Однако теперь наука позволяет парам заводить детей с помощью съемных искусственных маток или стручков и обоим испытать радости беременности. Элви — ботаник и убежденный пурист. Он сомневается в затее, но его любовь к Рэйчел вдохновляет ученого сделать этот шаг к отцовству.

"Работа с Эмилией и Чиветелем, которые будут играть пару, — мечта, — прокомментировала Софи Барт. — Универсальность Эмилии, ее обезоруживающее чувство юмора и способность справляться со сложными эмоциями идеально сочетаются с харизмой Чиветеля".

Съемки фильма начнутся в марте 2022 года. Дата выхода картины пока не объявлена.
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КультураНью-Йорк (город)Эмилия КларкНовости культурыКино и сериалы
 
 
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