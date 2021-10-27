https://ria.ru/20211027/clarke-1756261611.html

СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке

СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке - РИА Новости, 27.10.2021

СМИ: Эмилия Кларк исполнит главную роль в комедии об искусственной матке

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и номинант на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор исполнят главные роли в научно-фантастическом ромкоме под названием "The Pod РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T04:42

2021-10-27T04:42

2021-10-27T04:42

культура

нью-йорк (город)

эмилия кларк

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и номинант на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор исполнят главные роли в научно-фантастическом ромкоме под названием "The Pod Generation" ("Поколение стручков"), сообщает Variety. Режиссером выбрали Софи Барт, которая сняла "Замерзшие души" (2009) и "Госпожа Бовари" (2015). Предстоящий проект станет третьим полнометражным фильмом кинематографиста. В комедии действие происходит в ближайшем будущем. В моде — искусственный интеллект и технологии. Природа же становится далеким воспоминанием. В центре событий оказывается пара из Нью-Йорка Рэйчел (Кларк) и Элви (Эджиофор). Они хотят вывести свои отношения на новый уровень: создать полноценную семью и родить ребенка. Однако теперь наука позволяет парам заводить детей с помощью съемных искусственных маток или стручков и обоим испытать радости беременности. Элви — ботаник и убежденный пурист. Он сомневается в затее, но его любовь к Рэйчел вдохновляет ученого сделать этот шаг к отцовству. Съемки фильма начнутся в марте 2022 года. Дата выхода картины пока не объявлена.

https://ria.ru/20211015/bellucci-1754548100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), эмилия кларк, новости культуры, кино и сериалы