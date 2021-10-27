Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756530715.html
Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей
Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.10.2021
Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей
Поступления в бюджет Архангельской области прогнозируются с увеличением более чем на 6 миллиардов рублей и будут направлены на решение приоритетных задач в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:05
2021-10-27T17:05
архангельская область
котлас
архангельская область
александр цыбульский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Поступления в бюджет Архангельской области прогнозируются с увеличением более чем на 6 миллиардов рублей и будут направлены на решение приоритетных задач в таких сферах как здравоохранение, ЖКХ и транспорт, а также выплату госдолга, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рассмотрения корректировки бюджета в первом чтении."Прогнозируется поступление собственных доходов региональной казны с увеличением на 6,429 миллиарда рублей, главным образом за счет поступления 5,3 миллиарда рублей от налога на прибыль и 583 миллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.Законопроект о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет был поддержан в среду в первом чтении областным Собранием депутатов. Как отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева, оживление мировой и региональной экономики в текущем году позитивно повлияло на доходную часть областного бюджета. Особо заметно это стало в третьем квартале. Доходы предложено направить на решение приоритетных задач, стоящих перед правительством Архангельской области."В первую очередь поддержим учреждения здравоохранения. Часть средств будут направлены на регулирование тарифов ЖКХ и тарифов на пассажирские перевозки", – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Из общей суммы 2,8 миллиарда рублей правительство области предложило направить на снижение уровня государственного долга Архангельской области и сокращение коммерческих кредитов.Отмечается, что 1,5 миллиарда рублей пойдет на государственное регулирование тарифов ЖКХ, более 1,2 миллиарда рублей – на развитие здравоохранения: поддержку медицинских работников, в том числе на обеспечение заработной платы на уровне, установленном майскими указами президента РФ. Средства также будут направлены на предоставление выплат специалистам, чья деятельность непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19, а также на приобретение современного оборудования, увеличение объемов лабораторных исследований, обеспечение населения льготными лекарствами.Более 200 миллионов рублей также предполагается направить на мероприятия по строительству объектов образования, в том числе четырех школ, а также детских садов в регионе. Кроме того, дополнительные 240 миллионов рублей предложено выделить региональному министерству транспорта. Эти средства пойдут на государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа, строительство расположенного на автодороге Шангалы – Кизема мостового перехода через реку Устья и другие цели.Дополнительные средства по итогам корректировки бюджета также предлагается направить на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, на субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и закупку аграриями сельхозтехники, ремонт учреждений образования, культуры, здравоохранения региона, том числе на реконструкцию Новодвинского культурного центра, молодежного центра в Котласе, капитальный ремонт большого актового зала Архангельского колледжа культуры и искусства, а также решение проблем обманутых участников долевого строительства.
https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html
https://ria.ru/20210923/zakon-1751530937.html
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
котлас, архангельская область, александр цыбульский
17:05 27.10.2021
 
Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей

Доходы бюджета Архангельской области могут увеличиться почти на 6,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Поступления в бюджет Архангельской области прогнозируются с увеличением более чем на 6 миллиардов рублей и будут направлены на решение приоритетных задач в таких сферах как здравоохранение, ЖКХ и транспорт, а также выплату госдолга, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рассмотрения корректировки бюджета в первом чтении.
"Прогнозируется поступление собственных доходов региональной казны с увеличением на 6,429 миллиарда рублей, главным образом за счет поступления 5,3 миллиарда рублей от налога на прибыль и 583 миллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
Законопроект о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет был поддержан в среду в первом чтении областным Собранием депутатов. Как отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева, оживление мировой и региональной экономики в текущем году позитивно повлияло на доходную часть областного бюджета. Особо заметно это стало в третьем квартале. Доходы предложено направить на решение приоритетных задач, стоящих перед правительством Архангельской области.
"В первую очередь поддержим учреждения здравоохранения. Часть средств будут направлены на регулирование тарифов ЖКХ и тарифов на пассажирские перевозки", – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 10:55Архангельская область
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог
Из общей суммы 2,8 миллиарда рублей правительство области предложило направить на снижение уровня государственного долга Архангельской области и сокращение коммерческих кредитов.
Отмечается, что 1,5 миллиарда рублей пойдет на государственное регулирование тарифов ЖКХ, более 1,2 миллиарда рублей – на развитие здравоохранения: поддержку медицинских работников, в том числе на обеспечение заработной платы на уровне, установленном майскими указами президента РФ. Средства также будут направлены на предоставление выплат специалистам, чья деятельность непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19, а также на приобретение современного оборудования, увеличение объемов лабораторных исследований, обеспечение населения льготными лекарствами.
Более 200 миллионов рублей также предполагается направить на мероприятия по строительству объектов образования, в том числе четырех школ, а также детских садов в регионе. Кроме того, дополнительные 240 миллионов рублей предложено выделить региональному министерству транспорта. Эти средства пойдут на государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа, строительство расположенного на автодороге Шангалы – Кизема мостового перехода через реку Устья и другие цели.
Дополнительные средства по итогам корректировки бюджета также предлагается направить на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, на субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и закупку аграриями сельхозтехники, ремонт учреждений образования, культуры, здравоохранения региона, том числе на реконструкцию Новодвинского культурного центра, молодежного центра в Котласе, капитальный ремонт большого актового зала Архангельского колледжа культуры и искусства, а также решение проблем обманутых участников долевого строительства.
Добровольная дружина - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 20:35Архангельская область
Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников
 
Архангельская областьКотласАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
02:00В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике