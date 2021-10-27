https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756530715.html

Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей

Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.10.2021

Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей

Поступления в бюджет Архангельской области прогнозируются с увеличением более чем на 6 миллиардов рублей и будут направлены на решение приоритетных задач в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:05

2021-10-27T17:05

2021-10-27T17:05

архангельская область

котлас

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Поступления в бюджет Архангельской области прогнозируются с увеличением более чем на 6 миллиардов рублей и будут направлены на решение приоритетных задач в таких сферах как здравоохранение, ЖКХ и транспорт, а также выплату госдолга, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рассмотрения корректировки бюджета в первом чтении."Прогнозируется поступление собственных доходов региональной казны с увеличением на 6,429 миллиарда рублей, главным образом за счет поступления 5,3 миллиарда рублей от налога на прибыль и 583 миллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.Законопроект о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет был поддержан в среду в первом чтении областным Собранием депутатов. Как отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева, оживление мировой и региональной экономики в текущем году позитивно повлияло на доходную часть областного бюджета. Особо заметно это стало в третьем квартале. Доходы предложено направить на решение приоритетных задач, стоящих перед правительством Архангельской области."В первую очередь поддержим учреждения здравоохранения. Часть средств будут направлены на регулирование тарифов ЖКХ и тарифов на пассажирские перевозки", – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Из общей суммы 2,8 миллиарда рублей правительство области предложило направить на снижение уровня государственного долга Архангельской области и сокращение коммерческих кредитов.Отмечается, что 1,5 миллиарда рублей пойдет на государственное регулирование тарифов ЖКХ, более 1,2 миллиарда рублей – на развитие здравоохранения: поддержку медицинских работников, в том числе на обеспечение заработной платы на уровне, установленном майскими указами президента РФ. Средства также будут направлены на предоставление выплат специалистам, чья деятельность непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19, а также на приобретение современного оборудования, увеличение объемов лабораторных исследований, обеспечение населения льготными лекарствами.Более 200 миллионов рублей также предполагается направить на мероприятия по строительству объектов образования, в том числе четырех школ, а также детских садов в регионе. Кроме того, дополнительные 240 миллионов рублей предложено выделить региональному министерству транспорта. Эти средства пойдут на государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа, строительство расположенного на автодороге Шангалы – Кизема мостового перехода через реку Устья и другие цели.Дополнительные средства по итогам корректировки бюджета также предлагается направить на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, на субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и закупку аграриями сельхозтехники, ремонт учреждений образования, культуры, здравоохранения региона, том числе на реконструкцию Новодвинского культурного центра, молодежного центра в Котласе, капитальный ремонт большого актового зала Архангельского колледжа культуры и искусства, а также решение проблем обманутых участников долевого строительства.

https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html

https://ria.ru/20210923/zakon-1751530937.html

котлас

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

котлас, архангельская область, александр цыбульский