Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей
Доходы бюджета Архангельской области могут увеличиться почти на 6,5 миллиарда рублей
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Поступления в бюджет Архангельской области прогнозируются с увеличением более чем на 6 миллиардов рублей и будут направлены на решение приоритетных задач в таких сферах как здравоохранение, ЖКХ и транспорт, а также выплату госдолга, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рассмотрения корректировки бюджета в первом чтении.
"Прогнозируется поступление собственных доходов региональной казны с увеличением на 6,429 миллиарда рублей, главным образом за счет поступления 5,3 миллиарда рублей от налога на прибыль и 583 миллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
Законопроект о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет был поддержан в среду в первом чтении областным Собранием депутатов. Как отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева, оживление мировой и региональной экономики в текущем году позитивно повлияло на доходную часть областного бюджета. Особо заметно это стало в третьем квартале. Доходы предложено направить на решение приоритетных задач, стоящих перед правительством Архангельской области.
"В первую очередь поддержим учреждения здравоохранения. Часть средств будут направлены на регулирование тарифов ЖКХ и тарифов на пассажирские перевозки", – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Из общей суммы 2,8 миллиарда рублей правительство области предложило направить на снижение уровня государственного долга Архангельской области и сокращение коммерческих кредитов.
Отмечается, что 1,5 миллиарда рублей пойдет на государственное регулирование тарифов ЖКХ, более 1,2 миллиарда рублей – на развитие здравоохранения: поддержку медицинских работников, в том числе на обеспечение заработной платы на уровне, установленном майскими указами президента РФ. Средства также будут направлены на предоставление выплат специалистам, чья деятельность непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19, а также на приобретение современного оборудования, увеличение объемов лабораторных исследований, обеспечение населения льготными лекарствами.
Более 200 миллионов рублей также предполагается направить на мероприятия по строительству объектов образования, в том числе четырех школ, а также детских садов в регионе. Кроме того, дополнительные 240 миллионов рублей предложено выделить региональному министерству транспорта. Эти средства пойдут на государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа, строительство расположенного на автодороге Шангалы – Кизема мостового перехода через реку Устья и другие цели.
Дополнительные средства по итогам корректировки бюджета также предлагается направить на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, на субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и закупку аграриями сельхозтехники, ремонт учреждений образования, культуры, здравоохранения региона, том числе на реконструкцию Новодвинского культурного центра, молодежного центра в Котласе, капитальный ремонт большого актового зала Архангельского колледжа культуры и искусства, а также решение проблем обманутых участников долевого строительства.