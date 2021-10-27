https://ria.ru/20211027/buryatiya-1756422909.html

В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа

В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа - РИА Новости, 27.10.2021

В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа

Взрывотехники МВД работают на месте взрыва в жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:25

2021-10-27T09:25

2021-10-27T09:25

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Взрывотехники МВД работают на месте взрыва в жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.По данным региональных СМИ, взрыв произошел в среду утром в одном из пятиэтажных домов. Со слов журналистов, хозяйка квартиры рассказала, что в результате хлопка в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. В момент взрыва она с ребенком находилась в другой комнате.По данным пресс-службы, инцидент произошел по улице Московская, 4."Это жилой многоквартирный дом. Взрывотехники МВД работают на месте. Погибших и пострадавших нет. Повреждений, которые угрожают конструкции здания, нет", - сообщили в пресс-службе.РИА Новости пока не располагает комментариями республиканских главков МВД, ГОЧС и МЧС.

https://realty.ria.ru/20211026/gaz-1756356293.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия