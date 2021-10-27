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В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа
В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа - РИА Новости, 27.10.2021
В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа
Взрывотехники МВД работают на месте взрыва в жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:25
2021-10-27T09:25
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Взрывотехники МВД работают на месте взрыва в жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.По данным региональных СМИ, взрыв произошел в среду утром в одном из пятиэтажных домов. Со слов журналистов, хозяйка квартиры рассказала, что в результате хлопка в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. В момент взрыва она с ребенком находилась в другой комнате.По данным пресс-службы, инцидент произошел по улице Московская, 4."Это жилой многоквартирный дом. Взрывотехники МВД работают на месте. Погибших и пострадавших нет. Повреждений, которые угрожают конструкции здания, нет", - сообщили в пресс-службе.РИА Новости пока не располагает комментариями республиканских главков МВД, ГОЧС и МЧС.
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улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
09:25 27.10.2021
 
В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа

В жилом доме в Бурятии произошел взрыв газа, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция в поселке Салмачи Республики Татарстан
Газораспределительная станция в поселке Салмачи Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Взрывотехники МВД работают на месте взрыва в жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По данным региональных СМИ, взрыв произошел в среду утром в одном из пятиэтажных домов. Со слов журналистов, хозяйка квартиры рассказала, что в результате хлопка в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. В момент взрыва она с ребенком находилась в другой комнате.
По данным пресс-службы, инцидент произошел по улице Московская, 4.
"Это жилой многоквартирный дом. Взрывотехники МВД работают на месте. Погибших и пострадавших нет. Повреждений, которые угрожают конструкции здания, нет", - сообщили в пресс-службе.
РИА Новости пока не располагает комментариями республиканских главков МВД, ГОЧС и МЧС.
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ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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