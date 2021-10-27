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Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава"
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава" - РИА Новости, 27.10.2021
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава"
Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил журналистам начальник штаба... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T05:55
2021-10-27T05:55
безопасность
булава (ракета)
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил журналистам начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей".В декабре 2020 года ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск четырьмя ракетами "Булава".Кроме того, ракетный подводный крейсер "Князь Олег" 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
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безопасность, булава (ракета)
05:55 27.10.2021
 
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава"

Контр-адмирал Тихоокеанского флота Наварский: "Булава" неуязвима для любой системы ПРО

© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты "Булава"
Пуск баллистической ракеты Булава - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил журналистам начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
"Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", - сказал он.
Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей".
В декабре 2020 года ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск четырьмя ракетами "Булава".
Кроме того, ракетный подводный крейсер "Князь Олег" 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Пуск баллистической ракеты Булава с атомной подлодки Князь Олег - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 09:36Новое оружие России
Россия провела испытания ракеты "Булава" с атомной подлодки в Белом море
 
БезопасностьБулава (ракета)
 
 
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