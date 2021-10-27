https://ria.ru/20211027/bulava-1756414051.html
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава"
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава" - РИА Новости, 27.10.2021
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава"
Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил журналистам начальник штаба... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T05:55
2021-10-27T05:55
2021-10-27T05:55
безопасность
булава (ракета)
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил журналистам начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей".В декабре 2020 года ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск четырьмя ракетами "Булава".Кроме того, ракетный подводный крейсер "Князь Олег" 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
https://ria.ru/20211021/bulava-1755522509.html
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безопасность, булава (ракета)
Контр-адмирал Тихоокеанского флота поделился мнением о ракете "Булава"
Контр-адмирал Тихоокеанского флота Наварский: "Булава" неуязвима для любой системы ПРО