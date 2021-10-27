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Опасный пузырь: Федрезерв может обвалить мировые рынки

Опасный пузырь: Федрезерв может обвалить мировые рынки - РИА Новости, 27.10.2021

Опасный пузырь: Федрезерв может обвалить мировые рынки

Индекс S&P 500, учитывающий капитализацию сотен крупнейших американских компаний, — на историческом максимуме. Предприятия отчитались о прибылях, внушив... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:00

2021-10-27T08:00

2021-10-27T08:07

экономика

сша

джо байден

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Индекс S&P 500, учитывающий капитализацию сотен крупнейших американских компаний, — на историческом максимуме. Предприятия отчитались о прибылях, внушив инвесторам оптимизм. Это объясняют восстановлением мировой экономики. Но есть и серьезные опасения: на фондовом рынке США образовался пузырь, способный все обвалить.На максимумахДвадцать первого октября S&P 500 обновил абсолютный рекорд, закрывшись по итогам торгов на отметке в 4549,79 пункта. Индекс резко пошел вверх после решения конгресса по потолку госдолга, положившего конец противостоянию, которое угрожало дефолтом.Теперь котировки разгоняются на ожиданиях успеха в переговорах по масштабному пакету госрасходов на 3,5 триллиона долларов. Предполагают, что это поддержит экономический рост, но с меньшим увеличением корпоративных налогов, чем предполагал план президента Джо Байдена.Помогло и то, что Evergrande, проблемный китайский застройщик, избежал дефолта, выплатив 83,5 миллиона долларов держателям облигаций.Однако главный приятный сюрприз преподнес сезон отчетности. Финансовые результаты 87% компаний из S&P 500 превзошли прогнозы аналитиков. О росте прибыли сообщили практически все сектора.Тем не менее самое интересное впереди. В конце сентября глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что к середине следующего года программу количественного смягчения (QE) свернут полностью. В рамках этой политики американский регулятор ежемесячно направлял на рынки 120 миллиардов долларов ликвидности.Теперь будут сокращать на 15 миллиардов долларов в месяц: по десять в госбондах и по пять — в ипотечных закладных.То есть фондовый рынок лишится части ликвидности. Так же было после глобального финансового кризиса прошлого десятилетия. Преодолев последствия рецессии, Федрезерв прекратил выкупать активы с рынка, что привело к резкой коррекции.Как отмечает Сергей Вахрамеев, руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов инвестбанка "Синара", из-за высокой инфляции (индекс потребительских цен в США увеличивается уже несколько месяцев темпами более пяти процентов год к году) ФРС может ужесточить денежно-кредитную политику, повысить ставки, что снизит капитализацию компаний и рынка в целом — на десять-пятнадцать процентов.А по мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, интерес к фондовому рынку США может ослабеть из-за проблем в экономике. Это, в частности, бесконечно растущие цены на недвижимость и объем ипотечных кредитов. Тогда коррекция может быть более существенной — 25-30 процентов.За чей счет банкетС начала пандемии Уолл-стрит купалась в ликвидности. Сверхмягкая денежная политика ФРС довела ставки до минимума и принесла в финансовую систему более четырех триллионов долларов — их просто напечатали. А это сопоставимо с ВВП Германии."Все это необходимо было куда-то вложить, вот акции и подорожали. На рынке надулся пузырь. Текущие котировки многих компаний основаны лишь на ожидании хороших результатов в будущем", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Об этом говорили еще в первую волну пандемии — весной 2020-го, когда Федрезерв скупал активы фактически в неограниченном количестве. Как только эта "накачка" прекратится, пузырь может лопнуть.По мнению инвестора-миллиардера Джереми Грэнтэма, нынешняя ситуация еще опаснее, чем та, что сложилась перед Великой депрессией. В 1929-м рынок был на подъеме и, несмотря на все оптимистичные прогнозы, рухнул. Так и сегодня негативных сигналов попросту не замечают."Рынок отмахивается как от новостей о грядущем росте процентных ставок, так и от информации об отказе ФРС покупать облигации", — пояснил Грэнтэм.Винсет Делуард, стратег брокерской компании StoneX, указывает и на то, что "триллионы долларов хлынули в индексные, биржевые и другие пассивно управляемые фонды". Это обернулось "структурно более высокой стоимостью акций, не связанной с фундаментальными показателями".По данным Morningstar, на конец июля 7,3 триллиона долларов находились в пассивных открытых и торгуемых на бирже фондах, которые инвестируют в основном в американские акции. В сопоставимых активно управляемых фондах было 6,6 триллиона.Как отмечает Роб Арнотт, основатель Research Affiliates, курирующей паевые инвестиционные фонды и ETF на 171 миллиард долларов, сегодняшние котировки оправданны при условии, что "корпоративные прибыли продолжат расти с нынешних колоссальных, невиданных ранее высот". С учетом неопределенности в мировой экономике и ситуации с COVID-19 этот сценарий нереалистичен.В случае резкой коррекции американского фондового рынка мировым биржам не поздоровится — возникнет эффект домино. О начале сворачивания QE ФРС объявит на ближайшем заседании 3 ноября.

https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

https://ria.ru/20210810/dollar-1745108608.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, джо байден, федеральная резервная система сша, джером пауэлл