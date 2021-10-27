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Сценарист "Рабыни Изауры" умер в возрасте 75 лет
Сценарист "Рабыни Изауры" умер в возрасте 75 лет - РИА Новости, 27.10.2021
Сценарист "Рабыни Изауры" умер в возрасте 75 лет
Бразильский сценарист сериала "Рабыня Изаура" и лауреат премии "Эмми" Жилберту Тумшиц Брага умер в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:59
2021-10-27T19:59
ссср
бразилия
рио-де-жанейро (город)
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МЕХИКО, 27 окт - РИА Новости. Бразильский сценарист сериала "Рабыня Изаура" и лауреат премии "Эмми" Жилберту Тумшиц Брага умер в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет, сообщили СМИ члены его семьи."Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом... он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, у него была распространенная инфекция", - сообщил портал G1, который на своем телеканале Globo транслировал работы Браги.Сообщается, что сценарист имел проблемы со здоровьем в течение последних лет, перенес операцию на позвоночнике, на сердце и гидроцефалию и испытывал трудности с ходьбой. Причиной последней госпитализации стала перфорация пищевода.Жилберту Брага родился в Рио-де-Жанейро 1 ноября 1945 года. В его фильмографии - 35 работ в 1973-2015 годах.Первый большой успех к Жилберту Брага пришел в 1976 году с выходом на экраны теленовеллы "Рабыня Изаура", которая рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Фильм получил признание международного зрителя, ряд премий и стал одним из первых западных фильмов, которые транслировались в социалистических странах. В СССР он впервые вышел на экраны в 1988 году и стал культовым, его транслировали на четырех советских и российских телеканалах в различных версиях перевода.За теленовеллу "Бок о бок", которая вышла на экраны в 2012-2013 годах, он получил премию "Эмми". Последним проектом Браги стала теленовелла "Вавилония", которую показывали в Бразилии в 2015 году.
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бразилия
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ссср, бразилия, рио-де-жанейро (город), культура
19:59 27.10.2021
 
Сценарист "Рабыни Изауры" умер в возрасте 75 лет

Сценарист сериала "Рабыня Изаура" Брага умер в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет

© Rede Globo de Televisão (1976 – 1977)Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Кадр из сериала Рабыня Изаура
© Rede Globo de Televisão (1976 – 1977)
Кадр из сериала "Рабыня Изаура". Архивное фото
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МЕХИКО, 27 окт - РИА Новости. Бразильский сценарист сериала "Рабыня Изаура" и лауреат премии "Эмми" Жилберту Тумшиц Брага умер в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет, сообщили СМИ члены его семьи.
"Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом... он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, у него была распространенная инфекция", - сообщил портал G1, который на своем телеканале Globo транслировал работы Браги.
Сообщается, что сценарист имел проблемы со здоровьем в течение последних лет, перенес операцию на позвоночнике, на сердце и гидроцефалию и испытывал трудности с ходьбой. Причиной последней госпитализации стала перфорация пищевода.
Начало показа сериала Рабыня Изаура - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 01:44День в истории
Начало показа сериала "Рабыня Изаура"
Жилберту Брага родился в Рио-де-Жанейро 1 ноября 1945 года. В его фильмографии - 35 работ в 1973-2015 годах.
Первый большой успех к Жилберту Брага пришел в 1976 году с выходом на экраны теленовеллы "Рабыня Изаура", которая рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Фильм получил признание международного зрителя, ряд премий и стал одним из первых западных фильмов, которые транслировались в социалистических странах. В СССР он впервые вышел на экраны в 1988 году и стал культовым, его транслировали на четырех советских и российских телеканалах в различных версиях перевода.
За теленовеллу "Бок о бок", которая вышла на экраны в 2012-2013 годах, он получил премию "Эмми". Последним проектом Браги стала теленовелла "Вавилония", которую показывали в Бразилии в 2015 году.
 
СССРБразилияРио-де-Жанейро (город)Культура
 
 
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