https://ria.ru/20211027/bpla-1756596232.html

Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов

Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.10.2021

Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов

Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T23:47

2021-10-27T23:47

2021-10-27T23:53

в мире

украина

киев

борис грызлов

бпла

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", - говорится в заявлении Грызлова.Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева ушли от прямого ответа на вопрос о применении турецкого беспилотника Bayraktar.Член делегации Киева в контактной группе Сергей Гармаш утверждает, что Киев на переговорах "подтвердил" факт применения беспилотника Bayraktar."ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибло двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника", - написал он в Facebook.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756538026.html

https://ria.ru/20211027/konflikt-1756513781.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, борис грызлов, бпла, ситуация в днр и лнр, россия