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Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов
Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.10.2021
Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов
Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T23:47
2021-10-27T23:53
в мире
украина
киев
борис грызлов
бпла
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", - говорится в заявлении Грызлова.Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева ушли от прямого ответа на вопрос о применении турецкого беспилотника Bayraktar.Член делегации Киева в контактной группе Сергей Гармаш утверждает, что Киев на переговорах "подтвердил" факт применения беспилотника Bayraktar."ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибло двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника", - написал он в Facebook.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756538026.html
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в мире, украина, киев, борис грызлов, бпла, ситуация в днр и лнр, россия
23:47 27.10.2021 (обновлено: 23:53 27.10.2021)
 
Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов

Грызлов: Киев отказался комментировать ситуацию с турецким БПЛА Bayraktar в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
Кадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
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"Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", - говорится в заявлении Грызлова.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева ушли от прямого ответа на вопрос о применении турецкого беспилотника Bayraktar.
Член делегации Киева в контактной группе Сергей Гармаш утверждает, что Киев на переговорах "подтвердил" факт применения беспилотника Bayraktar.
"ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибло двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника", - написал он в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаКиевБорис ГрызловБПЛАСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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