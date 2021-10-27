23:47 27.10.2021 (обновлено: 23:53 27.10.2021)
Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов
Грызлов: Киев отказался комментировать ситуацию с турецким БПЛА Bayraktar в Донбассе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
"Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", - говорится в заявлении Грызлова.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева ушли от прямого ответа на вопрос о применении турецкого беспилотника Bayraktar.
Член делегации Киева в контактной группе Сергей Гармаш утверждает, что Киев на переговорах "подтвердил" факт применения беспилотника Bayraktar.
"ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибло двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника", - написал он в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.