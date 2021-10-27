В ДНР заявили, что не добились от Киева ответа о применении БПЛА в Донбассе
В ДНР заявили, что не добились от Киева ответа о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе ушли от прямого ответа на вопрос о применении украинскими силовиками турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
"В самом начале заседания (контактной группы по Донбассу прошло в видеорежиме в среду - ред.) мы сразу же подняли вопрос о том, подтверждают ли украинские представители на минской площадке применение на территории ДНР БПЛА Bayraktar, о чем вчера заявили в генеральном штабе ВСУ. И дальше мы стали свидетелями какого-то фарса: переговорщики от Украины сначала пытались уйти от этого вопроса, затем прямо заявили, что регулярно используют БПЛА, а через пару часов в СМИ появилось заявление украинского министра обороны, в котором он опровергает использование Украиной ударных беспилотников Bayraktar", - говорится в заявлении Никоноровой по итогам заседания контактной группы, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По словам полпреда республики, представители ДНР уточнили у представителей Киева для чего делаются подобные вбросы, на что ответа так и не получили.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.