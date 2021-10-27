https://ria.ru/20211027/bpla-1756581691.html

В ДНР заявили, что не добились от Киева ответа о применении БПЛА в Донбассе

В ДНР заявили, что не добились от Киева ответа о применении БПЛА в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021

В ДНР заявили, что не добились от Киева ответа о применении БПЛА в Донбассе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева на переговорах... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:53

2021-10-27T20:53

2021-10-27T20:53

в мире

киев

оон

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид днр

наталья никонорова

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе ушли от прямого ответа на вопрос о применении украинскими силовиками турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."В самом начале заседания (контактной группы по Донбассу прошло в видеорежиме в среду - ред.) мы сразу же подняли вопрос о том, подтверждают ли украинские представители на минской площадке применение на территории ДНР БПЛА Bayraktar, о чем вчера заявили в генеральном штабе ВСУ. И дальше мы стали свидетелями какого-то фарса: переговорщики от Украины сначала пытались уйти от этого вопроса, затем прямо заявили, что регулярно используют БПЛА, а через пару часов в СМИ появилось заявление украинского министра обороны, в котором он опровергает использование Украиной ударных беспилотников Bayraktar", - говорится в заявлении Никоноровой по итогам заседания контактной группы, распространенном пресс-службой МИД ДНР.По словам полпреда республики, представители ДНР уточнили у представителей Киева для чего делаются подобные вбросы, на что ответа так и не получили.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756538026.html

https://ria.ru/20211027/zakhvat-1756551102.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, наталья никонорова