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Епископ высказался об инциденте на съемках фильма с Болдуином
Епископ высказался об инциденте на съемках фильма с Болдуином - РИА Новости, 27.10.2021
Епископ высказался об инциденте на съемках фильма с Болдуином
Владение оружием, его хранение и использование подразумевают колоссальную ответственность, цена малейшей небрежности может быть слишком высока, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:36
2021-10-27T20:49
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владение оружием, его хранение и использование подразумевают колоссальную ответственность, цена малейшей небрежности может быть слишком высока, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, комментируя инцидент с участием актера Алека Болдуина.Болдуин, снимавшийся в вестерне Rust в Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер фильма был тяжело ранен."Можно говорить в целом о том, что оружия слишком много в современной жизни, в том числе и в кинематографе. Понятно, что есть правила техники безопасности, но порой срабатывает человеческий фактор. Кто-то что-то не проверил, кто-то что-то перепутал, а ценой такой ошибки становится человеческая жизнь. В разных общинах бывает разное отношение к оружию - от пацифизма до спокойного отношения. В России церкви в основном негативно относятся к личному владению оружием. В США ситуация иная, там владение оружием считается неотъемлемым правом граждан. Однако владение оружием, его хранение и использование подразумевают колоссальную ответственность. Цена малейшей небрежности может быть слишком высока", - сказал Ряховский.Епископ подчеркнул, что определять виновных – задача суда, который будет делать это на основании результатов следствия. С другой стороны, гибель людей – трагедия, и все причастные к ней нуждаются в молитвенной поддержке."В подобной ситуации христианские церкви любой конфессии молятся об утешении от Господа и исцелении душ родственников погибшей и пострадавших. Молитвы возносятся и о скорейшем восстановлении тех, кто получил ранения. В молитве об обретении прощения нуждаются и те, кто оказался непосредственно причастным к нанесению ранений. Если они виновны – им предстоит путь покаяния. Церковные общины разных традиций по-разному подходят к таким ситуациям, но общая для всех практика – "пасторское попечение обо всех причастных", - отметил собеседник агентства.Александр (Алек) Рэй Болдуин родился 3 апреля 1958 года в США в семье школьной учительницы истории и футбольного тренера, воспитан в католичестве. Актер сыграл в фильмах "Привычка жениться", "Авиатор", "Миссия невыполнима: Племя изгоев" и "Миссия невыполнима: Последствия", "Побег" и многих других. Болдуин - лауреат премий "Золотой глобус", "Эмми", номинант на премию "Оскар".
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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
20:36 27.10.2021 (обновлено: 20:49 27.10.2021)
 
Епископ высказался об инциденте на съемках фильма с Болдуином

Епископ: цена малейшей небрежности при обращении с оружием может быть слишком высока

© AP Photo / KOAT 7 NewsПолицейские автомобили на месте съемок фильма "Ржавчина"
Полицейские автомобили на месте съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / KOAT 7 News
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владение оружием, его хранение и использование подразумевают колоссальную ответственность, цена малейшей небрежности может быть слишком высока, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, комментируя инцидент с участием актера Алека Болдуина.
Болдуин, снимавшийся в вестерне Rust в Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер фильма был тяжело ранен.
"Можно говорить в целом о том, что оружия слишком много в современной жизни, в том числе и в кинематографе. Понятно, что есть правила техники безопасности, но порой срабатывает человеческий фактор. Кто-то что-то не проверил, кто-то что-то перепутал, а ценой такой ошибки становится человеческая жизнь. В разных общинах бывает разное отношение к оружию - от пацифизма до спокойного отношения. В России церкви в основном негативно относятся к личному владению оружием. В США ситуация иная, там владение оружием считается неотъемлемым правом граждан. Однако владение оружием, его хранение и использование подразумевают колоссальную ответственность. Цена малейшей небрежности может быть слишком высока", - сказал Ряховский.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:21
В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин
Епископ подчеркнул, что определять виновных – задача суда, который будет делать это на основании результатов следствия. С другой стороны, гибель людей – трагедия, и все причастные к ней нуждаются в молитвенной поддержке.
"В подобной ситуации христианские церкви любой конфессии молятся об утешении от Господа и исцелении душ родственников погибшей и пострадавших. Молитвы возносятся и о скорейшем восстановлении тех, кто получил ранения. В молитве об обретении прощения нуждаются и те, кто оказался непосредственно причастным к нанесению ранений. Если они виновны – им предстоит путь покаяния. Церковные общины разных традиций по-разному подходят к таким ситуациям, но общая для всех практика – "пасторское попечение обо всех причастных", - отметил собеседник агентства.
Александр (Алек) Рэй Болдуин родился 3 апреля 1958 года в США в семье школьной учительницы истории и футбольного тренера, воспитан в католичестве. Актер сыграл в фильмах "Привычка жениться", "Авиатор", "Миссия невыполнима: Племя изгоев" и "Миссия невыполнима: Последствия", "Побег" и многих других. Болдуин - лауреат премий "Золотой глобус", "Эмми", номинант на премию "Оскар".
 
В миреСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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