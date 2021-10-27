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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма - РИА Новости, 27.10.2021
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма
Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:18
2021-10-27T10:34
культура
общество
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
новости культуры
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося, опирается на поддержку своей семьи, сообщает журнал People со ссылкой на источники.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен."Это такая немыслимая трагедия, горе и травма для него невыносимы", - заявил источник. "Алек все еще в шоке и его сердце разбито. Он изо всех сил старается справиться (со случившимся), опирается на поддержку (своей жены) Хиларии и детей", - добавил он.Ранее супруга Болдуина заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора
Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер.
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общество, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
10:18 27.10.2021 (обновлено: 10:34 27.10.2021)
 
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма

People: актер Алек Болдуин все еще в шоке после убийства оператора на съемках фильма

© Фото : Alex Baldwin/InstagramАктер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина"
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Alex Baldwin/Instagram
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося, опирается на поддержку своей семьи, сообщает журнал People со ссылкой на источники.
Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен.
"Это такая немыслимая трагедия, горе и травма для него невыносимы", - заявил источник. "Алек все еще в шоке и его сердце разбито. Он изо всех сил старается справиться (со случившимся), опирается на поддержку (своей жены) Хиларии и детей", - добавил он.
Ранее супруга Болдуина заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 20:27Культура
Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины"
 
КультураОбществоАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Новости культурыУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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