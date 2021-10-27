https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html

СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма

СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма - РИА Новости, 27.10.2021

СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма

Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:18

2021-10-27T10:18

2021-10-27T10:34

культура

общество

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

новости культуры

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося, опирается на поддержку своей семьи, сообщает журнал People со ссылкой на источники.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен."Это такая немыслимая трагедия, горе и травма для него невыносимы", - заявил источник. "Алек все еще в шоке и его сердце разбито. Он изо всех сил старается справиться (со случившимся), опирается на поддержку (своей жены) Хиларии и детей", - добавил он.Ранее супруга Болдуина заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755869653.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-27T10:18 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма