https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма - РИА Новости, 27.10.2021
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма
Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:18
2021-10-27T10:18
2021-10-27T10:34
культура
общество
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
новости культуры
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, все еще прибывает в шоке от случившегося, опирается на поддержку своей семьи, сообщает журнал People со ссылкой на источники.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен."Это такая немыслимая трагедия, горе и травма для него невыносимы", - заявил источник. "Алек все еще в шоке и его сердце разбито. Он изо всех сил старается справиться (со случившимся), опирается на поддержку (своей жены) Хиларии и детей", - добавил он.Ранее супруга Болдуина заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.
https://ria.ru/20211022/baldwin-1755869653.html
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Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора
Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер.
2021-10-27T10:18
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PT1M29S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
10:18 27.10.2021 (обновлено: 10:34 27.10.2021)
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма
People: актер Алек Болдуин все еще в шоке после убийства оператора на съемках фильма