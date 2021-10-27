02:35 27.10.2021 (обновлено: 02:49 27.10.2021)
Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с освобожденным премьером Судана Хамдоком
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, он приветствовал освобождение премьера из-под стражи, но выразил обеспокоенность продолжающимся захватом власти в стране военными, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдоком. Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и повторил призыв к суданским вооруженным силам отпустить всех гражданских лидеров и обеспечить их безопасность", - сказано в пресс-релизе.
Суданские военные в понедельник утром задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В беседе с премьер-министром Блинкен, по словам Прайса, выразил "глубокую обеспокоенность" продолжающимся военным захватом власти и призвал вооруженные силы проявлять сдержанность и избегать насилия, реагируя на демонстрации протеста.
"Госсекретарь подтвердил поддержку США переходу к демократии под гражданским контролем... Он отметил ширящийся хор международных голосов, осуждающих военный захват власти и поддерживающих призывы суданского народа к гражданскому правлению, демократии и миру", - сказано в релизе.