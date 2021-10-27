https://ria.ru/20211027/blinken-1756410428.html

Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана

Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана - РИА Новости, 27.10.2021

Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана

Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, он приветствовал освобождение премьера из-под стражи, но выразил РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:35

2021-10-27T02:35

2021-10-27T02:49

в мире

сша

судан

энтони блинкен

нед прайс

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, он приветствовал освобождение премьера из-под стражи, но выразил обеспокоенность продолжающимся захватом власти в стране военными, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдоком. Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и повторил призыв к суданским вооруженным силам отпустить всех гражданских лидеров и обеспечить их безопасность", - сказано в пресс-релизе.Суданские военные в понедельник утром задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В беседе с премьер-министром Блинкен, по словам Прайса, выразил "глубокую обеспокоенность" продолжающимся военным захватом власти и призвал вооруженные силы проявлять сдержанность и избегать насилия, реагируя на демонстрации протеста."Госсекретарь подтвердил поддержку США переходу к демократии под гражданским контролем... Он отметил ширящийся хор международных голосов, осуждающих военный захват власти и поддерживающих призывы суданского народа к гражданскому правлению, демократии и миру", - сказано в релизе.

https://ria.ru/20211027/khamdok-1756406962.html

https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html

сша

судан

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в мире, сша, судан, энтони блинкен, нед прайс, абдалла хамдок, ситуация в судане