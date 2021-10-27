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Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана - РИА Новости, 27.10.2021
Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, он приветствовал освобождение премьера из-под стражи, но выразил РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T02:35
2021-10-27T02:49
в мире
сша
судан
энтони блинкен
нед прайс
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, он приветствовал освобождение премьера из-под стражи, но выразил обеспокоенность продолжающимся захватом власти в стране военными, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдоком. Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и повторил призыв к суданским вооруженным силам отпустить всех гражданских лидеров и обеспечить их безопасность", - сказано в пресс-релизе.Суданские военные в понедельник утром задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В беседе с премьер-министром Блинкен, по словам Прайса, выразил "глубокую обеспокоенность" продолжающимся военным захватом власти и призвал вооруженные силы проявлять сдержанность и избегать насилия, реагируя на демонстрации протеста."Госсекретарь подтвердил поддержку США переходу к демократии под гражданским контролем... Он отметил ширящийся хор международных голосов, осуждающих военный захват власти и поддерживающих призывы суданского народа к гражданскому правлению, демократии и миру", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20211027/khamdok-1756406962.html
https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html
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в мире, сша, судан, энтони блинкен, нед прайс, абдалла хамдок, ситуация в судане
02:35 27.10.2021 (обновлено: 02:49 27.10.2021)
 
Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана

Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с освобожденным премьером Судана Хамдоком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, он приветствовал освобождение премьера из-под стражи, но выразил обеспокоенность продолжающимся захватом власти в стране военными, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдоком. Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и повторил призыв к суданским вооруженным силам отпустить всех гражданских лидеров и обеспечить их безопасность", - сказано в пресс-релизе.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
00:20
Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение в резиденцию
Суданские военные в понедельник утром задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В беседе с премьер-министром Блинкен, по словам Прайса, выразил "глубокую обеспокоенность" продолжающимся военным захватом власти и призвал вооруженные силы проявлять сдержанность и избегать насилия, реагируя на демонстрации протеста.
"Госсекретарь подтвердил поддержку США переходу к демократии под гражданским контролем... Он отметил ширящийся хор международных голосов, осуждающих военный захват власти и поддерживающих призывы суданского народа к гражданскому правлению, демократии и миру", - сказано в релизе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 20:30
Боррель предупредил Судан о последствиях из-за военного переворота в стране
 
В миреСШАСуданЭнтони БлинкенНед ПрайсАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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