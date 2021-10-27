https://ria.ru/20211027/bitkoin-1756412247.html
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин - РИА Новости, 27.10.2021
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
Мошенники на фоне роста курса биткоина активизировали рассылку писем с предложениями инвестировать в этот вид криптовалюты, с помощью которой могут реализовать... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:09
2021-10-27T04:09
2021-10-27T04:09
экономика
общество
технологии
биткоин
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мошенники на фоне роста курса биткоина активизировали рассылку писем с предложениями инвестировать в этот вид криптовалюты, с помощью которой могут реализовать две схемы обмана людей: украсть их данные и заманить в финансовую пирамиду, убедилось РИА Новости и подтвердила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин во вторник торговался на уровне 62,36 тысячи долларов.Корреспондент РИА Новости получил на свой электронный адрес сообщение о том, что биткоин "вновь пошел на рекорды", и что можно забрать себе "часть профита" - "около двух штук зеленых за сутки". При этом в письме не описаны механизмы инвестирования или использования криптовалюты, но очевидна игра на эмоциях и жадности: "не упустите, если не будете сомневаться, будете забирать такую сумму раз в сутки".Как заявила Лазарева, подобные письма пришли нескольким десяткам граждан. Ответить на электронный адрес, с которого пришла рассылка невозможно, — сервер информирует, что такого электронного ящика не существует, это свидетельствует о спам-рассылке, пояснила эксперт.Кража цифрового профиля пользователя через cookie-файлы, где содержится вся информация жертвы - операционка, компьютер (ноутбук, планшет, смартфон), разрешение экрана, тип браузера, время активности, посещаемые страницы и вводимые пароли при тщательном анализе даст доступ к подробному психологическому портрету жертвы, к его личным кабинетам и аккаунтам, говорит эксперт. В таких случаях размер бедствия зависит только от усердия злоумышленников и их фантазии, добавила Лазарева.Кроме того, в тексте письма есть призыв приглашать друзей и родственников, что является признаком пирамиды, так как привлекаются новые участники, сказала она. "Вполне возможно, что злоумышленники в таких рассылках реализуют как обе схемы, так и каждую в отдельности под предлогом "гарантированного ежедневного" заработка на крипте", - отметила эксперт.Если говорить о потерях граждан в пирамидах, то "начинаться всё может с символических тысячи-другой", а закончиться миллионными кредитами и потерей всего нажитого, указала Лазарева.
https://ria.ru/20211026/serebro-1756405837.html
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экономика, общество, технологии, биткоин, россия, евгения лазарева
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
Эксперт Лазарева раскрыла основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Мошенники на фоне роста курса биткоина активизировали рассылку писем с предложениями инвестировать в этот вид криптовалюты, с помощью которой могут реализовать две схемы обмана людей: украсть их данные и заманить в финансовую пирамиду, убедилось РИА Новости и подтвердила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева
.
Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин во вторник торговался на уровне 62,36 тысячи долларов.
Корреспондент РИА Новости получил на свой электронный адрес сообщение о том, что биткоин "вновь пошел на рекорды", и что можно забрать себе "часть профита" - "около двух штук зеленых за сутки". При этом в письме не описаны механизмы инвестирования или использования криптовалюты, но очевидна игра на эмоциях и жадности: "не упустите, если не будете сомневаться, будете забирать такую сумму раз в сутки".
Как заявила Лазарева, подобные письма пришли нескольким десяткам граждан. Ответить на электронный адрес, с которого пришла рассылка невозможно, — сервер информирует, что такого электронного ящика не существует, это свидетельствует о спам-рассылке, пояснила эксперт.
"Как правило, манипулируя актуальной повесткой мошенники легендируют таким образом фишинговые письма - при переходе по ссылке происходит кража идентификационных данных пользователя ("куки"/cookies файл) для рекламных целей или загрузки фоном вредоносного программного обеспечения", - пояснила Лазарева.
Кража цифрового профиля пользователя через cookie-файлы, где содержится вся информация жертвы - операционка, компьютер (ноутбук, планшет, смартфон), разрешение экрана, тип браузера, время активности, посещаемые страницы и вводимые пароли при тщательном анализе даст доступ к подробному психологическому портрету жертвы, к его личным кабинетам и аккаунтам, говорит эксперт. В таких случаях размер бедствия зависит только от усердия злоумышленников и их фантазии, добавила Лазарева.
Кроме того, в тексте письма есть призыв приглашать друзей и родственников, что является признаком пирамиды, так как привлекаются новые участники, сказала она. "Вполне возможно, что злоумышленники в таких рассылках реализуют как обе схемы, так и каждую в отдельности под предлогом "гарантированного ежедневного" заработка на крипте", - отметила эксперт.
Если говорить о потерях граждан в пирамидах, то "начинаться всё может с символических тысячи-другой", а закончиться миллионными кредитами и потерей всего нажитого, указала Лазарева.