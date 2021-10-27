https://ria.ru/20211027/bezopasnost-1756500148.html

Патрушев оценил уровень наркопреступности в Центральной России

Патрушев оценил уровень наркопреступности в Центральной России - РИА Новости, 27.10.2021

Патрушев оценил уровень наркопреступности в Центральной России

Уровни наркопреступности и потребления наркотиков в Центральной России по-прежнему остаются высокими, и правоохранительным органам следует не ослаблять работу... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:08

2021-10-27T15:08

2021-10-27T15:08

николай патрушев

совет безопасности рф

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Уровни наркопреступности и потребления наркотиков в Центральной России по-прежнему остаются высокими, и правоохранительным органам следует не ослаблять работу на этом направлении, аппарат Совбеза РФ будет держать эти вопросы на контроле, заявил секретарь СБ Николай Патрушев."Реализация на федеральном и региональном уровнях дополнительных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, способствовала улучшению показателей оперативно-служебной деятельности на данном направлении", - сказал Патрушев на прошедшем в среду по видеосвязи совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.По данным Патрушева, в текущем году в регионах ЦФО пресечена деятельность по изготовлению наркотиков на 132 подпольных производствах. Из незаконного оборота изъято более 6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (это в 2 раза больше прошлогодних показателей). К уголовной ответственности привлечено почти 13 тысяч лиц (рост составил 10%), в том числе причастных к организации контрабанды наркотиков из Центральной и Восточной Азии и ряда европейских стран, отметил секретарь Совбеза.Выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков, более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечены к уголовной ответственности, добавил Патрушев.Как положительную тенденцию можно отметить повышение вдвое раскрываемости наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий, отметил Патрушев."Однако число таких преступлений растёт. За прошедший год их количество в округе увеличилось с 6 до 10 тысяч. Такая тенденция требует дальнейшей активизации правоохранительной работы, повышения её эффективности", - подчеркнул Патрушев.По его словам, учитывая масштабы распространения и потребления наркотиков, приняты меры по повышению доступности и качества лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. С этой целью в регионах оказана дополнительная поддержка общественным объединениям, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики наркомании, повышена эффективность работы медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю "психиатрия-наркология", улучшено их взаимодействие с различными структурами, оказывающими услуги в сфере реабилитации наркозависимых, отметил Патрушев.Кроме того, скорректированы региональные антинаркотические программы, реализуемые в образовательных учреждениях. Значительно увеличен охват обучающихся социально-психологическим тестированием. Активизирована работа с молодежью по пропаганде здорового образа жизни. Дополнительный импульс получило волонтерское движение против наркотиков, добавил секретарь Совбеза."Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, уровни наркопреступности и потребления наркотиков пока остаются высокими. Поэтому следует не ослаблять работу на этом направлении. Поставить надежный заслон организованной преступности, прежде всего, этническим группам, действующим в сфере незаконного оборота наркотиков", - указал Патрушев.По его словам, следует эффективно противодействовать легализации доходов, полученных от торговли наркотиками. "Прошу в регионах организовать советующую работу. Все эти вопросы будем держать на контроле", - добавил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20211013/patrushev-1754339912.html

https://ria.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-1754336220.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, совет безопасности рф, здоровье - общество, россия