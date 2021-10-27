https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756457504.html

В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине

В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:35

украина

турция

политика

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться "в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации"."Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы", - добавил он.

https://ria.ru/20211027/udar-1756410129.html

украина

турция

донбасс

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украина, турция, политика, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр