Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756457504.html
В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине - РИА Новости, 27.10.2021
В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:35
украина
турция
политика
дмитрий песков
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a736aae89b6c8c9c59970f6cf3132052.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться "в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации"."Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы", - добавил он.
https://ria.ru/20211027/udar-1756410129.html
украина
турция
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_5e7866f3660d477a0cc16cc0b8e2c0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, турция, политика, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:18 27.10.2021 (обновлено: 12:35 27.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине

Песков: поставки турецких дронов Украине могут привести к дестабилизации в Донбассе

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / DHA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
"У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал Песков журналистам.
По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться "в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации".
"Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы", - добавил он.
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 02:24
Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
 
УкраинаТурцияПолитикаДмитрий ПесковДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
02:00В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике
01:41Посол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
Лента новостейМолния
Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пикеПосол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar