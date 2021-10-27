12:18 27.10.2021 (обновлено: 12:35 27.10.2021)
В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
Песков: поставки турецких дронов Украине могут привести к дестабилизации в Донбассе
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
"У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал Песков журналистам.
По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться "в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации".
"Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы", - добавил он.