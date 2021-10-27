https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html

В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе

В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021

В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе

Киев, применив в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar, проверил, как далеко он может зайти в нарушении минских договоренностей, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:27

2021-10-27T10:27

2021-10-27T10:27

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Киев, применив в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar, проверил, как далеко он может зайти в нарушении минских договоренностей, заявил РИА Новости в среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений - это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть. За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть", - заявил Мирошник.По мнению представителя республики, "западные гаранты", как и "международные наблюдатели", предпочтут инцидент сначала "долго не замечать, а потом очень долго на словах разбираться, как такое могло произойти и кто же это мог сделать".Разработчиком и производителем беспилотников Bayraktar является компания Baykar. Первые беспилотные летательные аппараты разработки Baykar были использованы ВС Турции в 2005-2009 годах в операции против членов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны. Более новый Bayraktar TB2 активно использовался во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Также компания разрабатывает дроны Bayraktar TB3 и тяжелый БПЛА Akinci.

https://ria.ru/20211027/udar-1756410129.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, родион мирошник, ситуация в днр и лнр