В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе
Представитель ЛНР о применении Bayraktar: Украина проверила, как далеко может зайти
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Киев, применив в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar, проверил, как далеко он может зайти в нарушении минских договоренностей, заявил РИА Новости в среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
"Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений - это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть. За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть", - заявил Мирошник.
По мнению представителя республики, "западные гаранты", как и "международные наблюдатели", предпочтут инцидент сначала "долго не замечать, а потом очень долго на словах разбираться, как такое могло произойти и кто же это мог сделать".
Разработчиком и производителем беспилотников Bayraktar является компания Baykar. Первые беспилотные летательные аппараты разработки Baykar были использованы ВС Турции в 2005-2009 годах в операции против членов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны. Более новый Bayraktar TB2 активно использовался во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Также компания разрабатывает дроны Bayraktar TB3 и тяжелый БПЛА Akinci.