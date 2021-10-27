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Сбер выпустил новую СберКарту для тех, кто тратит с умом

Сбер выпустил новую СберКарту для тех, кто тратит с умом - РИА Новости, 27.10.2021

Сбер выпустил новую СберКарту для тех, кто тратит с умом

В 2020 году россияне оформили рекордное число кредитных карт — более 19 миллионов. ПАО "Сбербанк" изучил, для чего клиенты используют карты и чего от них ждут... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:46

2021-10-27T13:46

2021-10-27T13:46

новости компаний - экономика

сбербанк россии

сбер

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В 2020 году россияне оформили рекордное число кредитных карт — более 19 миллионов. ПАО "Сбербанк" изучил, для чего клиенты используют карты и чего от них ждут. Результатом стал новый продукт — кредитная СберКарта с беспроцентным периодом 120 дней и низкой ставкой от 9,8%.К условиям, влияющим на стоимость кредита, в частности, могут относиться условия о размере процентной ставки, сумме и сроке кредита, платежах и комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита (по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья потенциального заемщика, нотариальному заверению документов, предоставлению обеспечения по кредитному договору, оценке имущества, передаваемого в залог, и других).В новом сезоне кредитные карты и потребительские кредиты на пике популярности. Многие закупают одежду и школьные товары, планируют новогодние каникулы и готовят машину к зиме. Но в последние годы карты становятся популярнее кредитов: их используют и для текущих трат, и для крупных покупок, и для внезапных ситуаций вроде проблем со здоровьем. Почему так происходит?Кредитная карта и кредит: в чем разница?По данным СберБанка, чаще всего кредитками расплачиваются в супермаркетах, магазинах одежды и товаров для дома. Дело здесь не только в росте цен и падении доходов, но и в том, что кредитные карты все больше используют как удобный инструмент для ежедневных трат.Дело в том, что, возвращая потраченные средства в беспроцентный период, вы пользуетесь деньгами бесплатно. При этом многие банки возвращают часть денег в виде кешбэка или дополнительных бонусов. То есть, вы не просто тратите, но и еще и зарабатываете на этом. К примеру, по СберКарте до 30% потраченных средств возвращаются в виде бонусов "СберСпасибо", которыми можно оплатить до 99% стоимости товаров и услуг компаний-партнеров.Второй плюс — кредитная карта при грамотном использовании позволяет экономить за счет того, что вы покупаете в самый выгодный момент, а не когда накопите нужную сумму. Например, когда бронируете туры и авиабилеты заранее, покупаете одежду и технику на сезонных распродажах или делаете ремонт до сезонного скачка цен на стройматериалы. Покупая так, можно сэкономить до 2/3 от стоимости товаров и услуг.Несмотря на то, что по карте тоже нужно вносить ежемесячные обязательные платежи, они, как правило, меньше, чем у кредита. У СберКарты обязательный минимальный платеж составляет 3% и осуществляется ежемесячно в течение всего срока пользования заемными средствами банка. Однако обязательный платеж нужно вносить только если есть задолженность, чтобы подтвердить платежеспособность. Преимущества этого подхода в том, что вы сможете удобнее и гибче рассчитывать кредитную нагрузку – то есть в случае непредвиденности или задержки зарплаты платеж будет минимальный, а вы не испортите свою кредитную историю.Наконец, кредитную СберКарту можно оформить за считанные минуты онлайн и получить с минимальным пакетом документов.Чем удобна и выгодна СберКарта?Беспроцентный период по карте — 120 дней. Это значит, что вы можете весь месяц тратить доступные средства, а затем в течение трех последующих месяцев возвращать их и не платить проценты. Кредитный лимит — до 1 миллиона рублей, и он будет доступен вам в течение всего льготного периода, а не только после полного погашения задолженности. Кредитный лимит зависит от вашей кредитной истории и не зависит от предоставления документов.У СберКарты прозрачные условия. Вы с самого начала знаете, по какой ставке будут начисляться проценты. Если вы не укладываетесь в льготный период, обычная ставка составит 17,9% годовых. Кроме нее, действует еще и пониженная — 9,8%. Она распространяется на товары и услуги в категории "Здоровье": покупки в аптеках и оплату медицинских услуг. Та же ставка действует на онлайн-покупки в СберМегаМаркете. На остальные операции действует ставка 17,9%.Комиссия за выдачу наличных в любом банке и за перевод средств на дебетовую карту СберБанка составляет 3% от суммы, но не менее 390 рублей. Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки - 300 тысяч рублей. Ежемесячный платёж - 3% от задолженности по карте, Неустойка (на сумму просроченного платежа) составляет 36% годовых.Оформить СберКарту можно бесплатно. Обслуживание тоже бесплатное – включая мобильный банк и СМС-информирование. Вносить платежи удобно без комиссии через СберБанк Онлайн, мобильное приложение (0+), банкомат или наличными в отделении. Пополнение карты с карт других банков - также бесплатно в мобильном приложении СберБанка.Как оформить карту?В отделении Сбера или приложении и веб-версии СберБанк Онлайн. Чтобы открыть карту дистанционно, войдите в личный кабинет, перейдите в раздел "Кредитные карты" и заполните заявку. Через 1-2 минуты вы получите уведомление с решением банка. Виртуальной картой можно начать пользоваться сразу, привязав ее к своему номеру телефона. А пластиковая будет готова в течение нескольких дней, после чего вам придет СМС с адресом отделения, в котором ее можно забрать.Больше информации о СберКарте — на сайте банка.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, сбербанк россии, #партнерскийматериал, сбер