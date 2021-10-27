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Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в розыск
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в розыск - РИА Новости, 27.10.2021
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в розыск
Предполагаемого члена банды Шамиля Басаева, сбежавшего из психбольницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск, сообщил РИА Новости представитель УФСИН... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:40
2021-10-27T15:47
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Предполагаемого члена банды Шамиля Басаева, сбежавшего из психбольницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск, сообщил РИА Новости представитель УФСИН России по Астраханской области.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что ориентировку на бандита разослали по соседним регионам."Полиция объявила Алханова в федеральный розыск", — сказал он.Во вторник областное УМВД России сообщило, что осужденный по статье "Бандитизм" Магомед Алханов сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани.Источник агентства уточнил, что была установлена причастность Алханова, уже отсидевшего десять лет за бандитизм, к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. В настоящее время ведется его розыск.
https://ria.ru/20211024/astrakhan-1756049190.html
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происшествия, астраханская область, астрахань
13:40 27.10.2021 (обновлено: 15:47 27.10.2021)
 
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в розыск

Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в федеральный розыск

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Предполагаемого члена банды Шамиля Басаева, сбежавшего из психбольницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск, сообщил РИА Новости представитель УФСИН России по Астраханской области.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что ориентировку на бандита разослали по соседним регионам.
"Полиция объявила Алханова в федеральный розыск", — сказал он.
Во вторник областное УМВД России сообщило, что осужденный по статье "Бандитизм" Магомед Алханов сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани.
Источник агентства уточнил, что была установлена причастность Алханова, уже отсидевшего десять лет за бандитизм, к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. В настоящее время ведется его розыск.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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