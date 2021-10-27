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https://ria.ru/20211027/assanzh-1756587826.html
Отец Ассанжа назвал смехотворной аргументацию США в лондонском суде
Отец Ассанжа назвал смехотворной аргументацию США в лондонском суде - РИА Новости, 27.10.2021
Отец Ассанжа назвал смехотворной аргументацию США в лондонском суде
Гарантии США относительно обращения с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в случае его экстрадиции в Штаты звучат смехотворно и напоминают заверения... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:53
2021-10-27T21:53
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
эквадор
швеция
джулиан ассанж
wikileaks
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ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости. Гарантии США относительно обращения с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в случае его экстрадиции в Штаты звучат смехотворно и напоминают заверения Вашингтона о наличии оружия массового поражения в Ираке, заявил РИА Новости отец Ассанжа Джон Шиптон.В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."Гарантии со стороны США в отношении Джулиана поневоле напоминают гарантии США о наличии оружия массового поражения в Ираке, и остальная часть аргументаций обвинения о том, что Ассанж еще жив и поэтому он не может совершить суицид, просто смехотворны", - сказал Шиптом по итогам первого дня слушаний.В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж в настоящее время не находится в таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.США также подтвердили свои гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу будет оказана любая медицинская и психологическая помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не будут применяться особые административные меры, если он не совершит дополнительных проступков. Кроме того, правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить трансфера в Австралию и отбыть срок там. Порядок трансфера будет зависеть от решения Австралии.Во второй день слушаний слово будет предоставлено адвокатам Ассанжа.Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон после завершения первого дня заявил журналистам, что аргументы США, почему Ассанж не совершит суицид в случае экстрадиции, звучат удручающе. По его словам, было утомительно постоянно слышать ссылки на то, что Ассанж не находится в зоне риска относительно суицида. Гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь заявила, что завтра защита собирается "опровергнуть все вводящие в заблуждение и американский заговор об убийстве Джулиана вызовет у суда отвращение".Ассанж, который, который содержится в тюрьме максимально строго режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211027/assanzh-1756578428.html
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сша
эквадор
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Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Лондонский суд сегодня слушает апелляцию на запрет экстрадировать Ассанжа в США. Перед зданием проходит акция протеста - около 100 человек с плакатами поют песни призывающие к освобождению Ассанжа и прекращению его преследования.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks
21:53 27.10.2021
 
Отец Ассанжа назвал смехотворной аргументацию США в лондонском суде

Джон Шиптон, отец Ассанжа, назвал смехотворной аргументацию США в лондонском суде

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости. Гарантии США относительно обращения с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в случае его экстрадиции в Штаты звучат смехотворно и напоминают заверения Вашингтона о наличии оружия массового поражения в Ираке, заявил РИА Новости отец Ассанжа Джон Шиптон.
В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
"Гарантии со стороны США в отношении Джулиана поневоле напоминают гарантии США о наличии оружия массового поражения в Ираке, и остальная часть аргументаций обвинения о том, что Ассанж еще жив и поэтому он не может совершить суицид, просто смехотворны", - сказал Шиптом по итогам первого дня слушаний.
В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж в настоящее время не находится в таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.
США также подтвердили свои гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу будет оказана любая медицинская и психологическая помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не будут применяться особые административные меры, если он не совершит дополнительных проступков. Кроме того, правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить трансфера в Австралию и отбыть срок там. Порядок трансфера будет зависеть от решения Австралии.
Во второй день слушаний слово будет предоставлено адвокатам Ассанжа.
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон после завершения первого дня заявил журналистам, что аргументы США, почему Ассанж не совершит суицид в случае экстрадиции, звучат удручающе. По его словам, было утомительно постоянно слышать ссылки на то, что Ассанж не находится в зоне риска относительно суицида. Гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь заявила, что завтра защита собирается "опровергнуть все вводящие в заблуждение и американский заговор об убийстве Джулиана вызовет у суда отвращение".
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 20:26
Юристы США в суде играют с жизнью Ассанжа, заявили "Репортеры без границ"
Ассанж, который, который содержится в тюрьме максимально строго режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 13:01
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЭквадорШвецияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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