https://ria.ru/20211027/assanzh-1756486539.html

Ассанж участвует в заседании суда в Лондоне по видеосвязи

Ассанж участвует в заседании суда в Лондоне по видеосвязи - РИА Новости, 27.10.2021

Ассанж участвует в заседании суда в Лондоне по видеосвязи

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж принимает участие в заседании суда в Лондоне по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:14

2021-10-27T14:14

2021-10-27T14:14

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

эквадор

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джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж принимает участие в заседании суда в Лондоне по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, передает корреспондент РИА Новости.В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США.В начале двухдневного судебного разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Несколько минут спустя Ассанж был показан, хотя и кратко, на экране в зале суда.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.Единственным основанием для решения британского судьи тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по мнению Барайтсер, не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме.Спустя два дня 6 января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпускать Ассанжа под залог. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. Судья заявила, что у США должна быть возможность оспорить ее решение, а если он сбежит, то американская сторона такой возможности лишится, поэтому Ассанж по-прежнему остается в тюрьме.После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.Защита Ассанжа рассчитывает, что суд учтет появившиеся в СМИ сообщения, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, при этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства. Представители Ассанжа считают немыслимым, что после этого Британия согласится на экстрадицию, но допускают все сценарии.Окончательного решения по итогам слушаний 27-28 октября не ожидается, но, вероятнее всего, оно последует в ближайшие несколько недель.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756468585.html

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756465254.html

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, эквадор, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks