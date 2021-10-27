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https://ria.ru/20211027/assanzh-1756468585.html
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам" - РИА Новости, 27.10.2021
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"
Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:01
2021-10-27T13:48
в мире
сша
великобритания
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
wikileaks
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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора, следует из апелляции, поданной США в Высокий суд Лондона.В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."Соединенные Штаты Америки гарантируют, что господин Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. Это обещание является предметом условия, что США оставляют за собой право ввести в отношении господина Ассанжа особые административные меры в случае, если он совершит дополнительные проступки", - говорится в документе."США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господина Ассанжа он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима в Колорадо. Если он будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, господин Ассанж не будет содержаться в исправительном учреждении максимального строгого режима", - добавили в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210928/assanzh-1752231994.html
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в мире, сша, великобритания, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks
13:01 27.10.2021 (обновлено: 13:48 27.10.2021)
 
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"

США пообещали Великобритании не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора, следует из апелляции, поданной США в Высокий суд Лондона.
В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 21:24
В ПАСЕ "в ужасе" от сообщений про намерения ЦРУ убить Ассанжа
"Соединенные Штаты Америки гарантируют, что господин Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. Это обещание является предметом условия, что США оставляют за собой право ввести в отношении господина Ассанжа особые административные меры в случае, если он совершит дополнительные проступки", - говорится в документе.
"США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господина Ассанжа он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима в Колорадо. Если он будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, господин Ассанж не будет содержаться в исправительном учреждении максимального строгого режима", - добавили в Вашингтоне.
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Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за "намерение" убить его
 
В миреСШАВеликобританияДжулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаWikiLeaks
 
 
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