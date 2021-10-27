https://ria.ru/20211027/assanzh-1756468585.html

США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"

США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам" - РИА Новости, 27.10.2021

США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"

Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:01

2021-10-27T13:01

2021-10-27T13:48

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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

wikileaks

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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора, следует из апелляции, поданной США в Высокий суд Лондона.В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."Соединенные Штаты Америки гарантируют, что господин Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. Это обещание является предметом условия, что США оставляют за собой право ввести в отношении господина Ассанжа особые административные меры в случае, если он совершит дополнительные проступки", - говорится в документе."США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господина Ассанжа он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима в Колорадо. Если он будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, господин Ассанж не будет содержаться в исправительном учреждении максимального строгого режима", - добавили в Вашингтоне.

https://ria.ru/20210928/assanzh-1752231994.html

https://ria.ru/20211023/assanzh-1755977127.html

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в мире, сша, великобритания, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks