13:01 27.10.2021 (обновлено: 13:48 27.10.2021)
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"
США пообещали Великобритании не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора, следует из апелляции, поданной США в Высокий суд Лондона.
В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
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"Соединенные Штаты Америки гарантируют, что господин Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. Это обещание является предметом условия, что США оставляют за собой право ввести в отношении господина Ассанжа особые административные меры в случае, если он совершит дополнительные проступки", - говорится в документе.
"США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господина Ассанжа он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима в Колорадо. Если он будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, господин Ассанж не будет содержаться в исправительном учреждении максимального строгого режима", - добавили в Вашингтоне.
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