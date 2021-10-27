https://ria.ru/20211027/asean-1756414820.html

Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия

Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия - РИА Новости, 27.10.2021

Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия

Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:50

2021-10-27T06:50

2021-10-27T06:50

в мире

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мид японии‎

фумио кисида

экономическое сообщество асеан

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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал участников консолидировать усилия для осуществления концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", сообщило агентство Киодо.Он предложил провести специальный саммит организации в Японии в 2023 году в честь 50-летия начала отношений с АСЕАН, что "поднимет отношения Японии и АСЕАН на новую ступень".В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросу Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, также будет обсуждаться сотрудничество в рамках собственной концепции АСЕАН Индо-Тихоокеанского региона.Как говорили ранее РИА Новости в МИД Японии, Кисида поучаствует в саммитах АСЕАН, АСЕАН+3, Восточной Азии. В ходе встреч состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с коронавирусом, восстановления экономики, по проблемам вокруг Северной Кореи, Восточно-Китайского моря, Мьянмы и региональной повестке. Население АСЕАН составляет 670 миллионов человек, что делает регион "мировым центром развития", который находится посередине Индо-Тихоокеанского региона. С этим связано повышенное внимание Японии к вопросам реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

https://ria.ru/20211026/aziya-1756366111.html

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в мире, япония, мид японии‎, фумио кисида, экономическое сообщество асеан