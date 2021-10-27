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Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия
Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия - РИА Новости, 27.10.2021
Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия
Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:50
2021-10-27T06:50
в мире
япония
мид японии‎
фумио кисида
экономическое сообщество асеан
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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал участников консолидировать усилия для осуществления концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", сообщило агентство Киодо.Он предложил провести специальный саммит организации в Японии в 2023 году в честь 50-летия начала отношений с АСЕАН, что "поднимет отношения Японии и АСЕАН на новую ступень".В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросу Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, также будет обсуждаться сотрудничество в рамках собственной концепции АСЕАН Индо-Тихоокеанского региона.Как говорили ранее РИА Новости в МИД Японии, Кисида поучаствует в саммитах АСЕАН, АСЕАН+3, Восточной Азии. В ходе встреч состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с коронавирусом, восстановления экономики, по проблемам вокруг Северной Кореи, Восточно-Китайского моря, Мьянмы и региональной повестке. Население АСЕАН составляет 670 миллионов человек, что делает регион "мировым центром развития", который находится посередине Индо-Тихоокеанского региона. С этим связано повышенное внимание Японии к вопросам реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
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в мире, япония, мид японии‎, фумио кисида, экономическое сообщество асеан
06:50 27.10.2021
 
Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия

Премьер Японии Кисида призвал АСЕАН к реализации "свободного Индо-Тихоокеанского региона"

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал участников консолидировать усилия для осуществления концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", сообщило агентство Киодо.
"Необходимо уверенно продвигать усилия, направленные на реализацию (концепции) "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Кисида.
Он предложил провести специальный саммит организации в Японии в 2023 году в честь 50-летия начала отношений с АСЕАН, что "поднимет отношения Японии и АСЕАН на новую ступень".
В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросу Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, также будет обсуждаться сотрудничество в рамках собственной концепции АСЕАН Индо-Тихоокеанского региона.
Как говорили ранее РИА Новости в МИД Японии, Кисида поучаствует в саммитах АСЕАН, АСЕАН+3, Восточной Азии. В ходе встреч состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с коронавирусом, восстановления экономики, по проблемам вокруг Северной Кореи, Восточно-Китайского моря, Мьянмы и региональной повестке. Население АСЕАН составляет 670 миллионов человек, что делает регион "мировым центром развития", который находится посередине Индо-Тихоокеанского региона. С этим связано повышенное внимание Японии к вопросам реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
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В миреЯпонияМИД Японии‎Фумио КисидаЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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