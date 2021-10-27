19:53 27.10.2021 (обновлено: 19:56 27.10.2021)
Архангельская область признана самым читающим регионом России
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Архангельская область с проектом "Год Фёдора Абрамова" признана победителем Всероссийского конкурса "Самый читающий регион", обойдя 79 других регионов-участников, сообщил в своих соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Масштабный проект, с которым Архангельская область участвовала в конкурсе, посвящен 100-летию северного писателя. "В рамках проекта на протяжении всего юбилейного года проходило множество мероприятий и реализовано сразу несколько важных инициатив – от создания сайта "Вселенная Федора Абрамова" до организации новой литературной премии "Чистая книга". Каждая идея – это дань памяти великому земляку и шаг к сохранению литературных традиций Русского Севера", – написал губернатор.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, конкурс "Самый читающий регион" проводился в течение всего года. В нем приняли участие 80 регионов. Они должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2020—2021 годы. Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций своих регионов.
Организатором Всероссийского конкурса "Самый читающий регион" является Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Традиционно жюри конкурса, в состав которого входят представители книжного, музейного и библиотечного сообществ, органов власти и общественных организаций, выделяет двадцать лучших субъектов страны, где наиболее развита книжная инфраструктура и проявлены самые яркие инициативы по продвижению книги и чтения.
Писатель Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в северной деревне Верколе Пинежского уезда Архангельской области. В первые дни Великой Отечественной войны ушел добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград. Абрамов - автор эпического цикла романов "Пряслины" ("Братья и сестры", "Две зимы и три лета", "Пути-перепутья", "Дом"), повестей "Безотцовщина", "Пелагея", "Алька", а также рассказов, полемических статей и очерков о деревенской жизни, большинство из которых были написаны в Ленинграде. Именем Абрамова назван аэропорт в Архангельске, его произведения ставятся на сценах российских театров.