https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html

Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха

Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха - РИА Новости, 27.10.2021

Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Сергея Кельбаха, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T23:07

2021-10-27T23:07

2021-10-27T23:07

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

автодор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Сергея Кельбаха, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие требовало арестовать мужчину, однако суд избрал более мягкую меру пресечения.Сообщения о причастности Кельбаха к преступлениям появились ещё в 2019 году. В частности, следственный комитет России подозревал его в незаконном выделении в 2017 году более 2 миллиардов рублей одной из компаний, занятых в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. По его же указанию, полагал СК, двумя годами ранее та же организация получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.Кроме того, экс-глава "Автодора" на тот момент подозревался в незаконной выплате еще одной организации 132 миллионов рублей за разработку документации в рамках ЦКАД. Эти работы, как установил СК РФ, не были предусмотрены федеральной целевой программой.После лета 2019 года органы следствия публично не комментировали дело в отношении Кельбаха, об изменении его процессуального статуса не сообщалось. В суде не уточнили, что именно вменяется бывшему чиновнику.

https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756581996.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), автодор, россия