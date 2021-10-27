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Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха
Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха - РИА Новости, 27.10.2021
Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Сергея Кельбаха, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T23:07
2021-10-27T23:07
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
автодор
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Сергея Кельбаха, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие требовало арестовать мужчину, однако суд избрал более мягкую меру пресечения.Сообщения о причастности Кельбаха к преступлениям появились ещё в 2019 году. В частности, следственный комитет России подозревал его в незаконном выделении в 2017 году более 2 миллиардов рублей одной из компаний, занятых в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. По его же указанию, полагал СК, двумя годами ранее та же организация получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.Кроме того, экс-глава "Автодора" на тот момент подозревался в незаконной выплате еще одной организации 132 миллионов рублей за разработку документации в рамках ЦКАД. Эти работы, как установил СК РФ, не были предусмотрены федеральной целевой программой.После лета 2019 года органы следствия публично не комментировали дело в отношении Кельбаха, об изменении его процессуального статуса не сообщалось. В суде не уточнили, что именно вменяется бывшему чиновнику.
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московская область (подмосковье)
москва
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), автодор, россия
23:07 27.10.2021
 
Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Кельбаха

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Сергея Кельбаха, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие требовало арестовать мужчину, однако суд избрал более мягкую меру пресечения.
Сообщения о причастности Кельбаха к преступлениям появились ещё в 2019 году. В частности, следственный комитет России подозревал его в незаконном выделении в 2017 году более 2 миллиардов рублей одной из компаний, занятых в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. По его же указанию, полагал СК, двумя годами ранее та же организация получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.
Кроме того, экс-глава "Автодора" на тот момент подозревался в незаконной выплате еще одной организации 132 миллионов рублей за разработку документации в рамках ЦКАД. Эти работы, как установил СК РФ, не были предусмотрены федеральной целевой программой.
После лета 2019 года органы следствия публично не комментировали дело в отношении Кельбаха, об изменении его процессуального статуса не сообщалось. В суде не уточнили, что именно вменяется бывшему чиновнику.
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