https://ria.ru/20211027/apple-1756425538.html

ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store

ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store - РИА Новости, 27.10.2021

ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:49

2021-10-27T09:49

2021-10-27T10:30

экономика

технологии

apple

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

app store

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты; компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства.ФАС в конце августа заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров. Ведомство потребовало от Apple устранить нарушение до 30 сентября, но компания этого не сделала."Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - говорится в сообщении ФАС в среду.В августе ведомство указывало, что в службу поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, в которых отмечалось, что в некоторых случаях может быть дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.Подобная ситуация, как отмечала антимонопольная служба, связана с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, однако пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store.ФАС ссылается на одно из положений руководства по рассмотрению App Store, которое запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. "Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store", - указывается в сообщении в среду.

https://ria.ru/20211026/apple-1756262068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, apple, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, app store