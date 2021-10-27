Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/apple-1756425538.html
ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store
ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store - РИА Новости, 27.10.2021
ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:49
2021-10-27T10:30
экономика
технологии
apple
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
app store
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты; компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства.ФАС в конце августа заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров. Ведомство потребовало от Apple устранить нарушение до 30 сентября, но компания этого не сделала."Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - говорится в сообщении ФАС в среду.В августе ведомство указывало, что в службу поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, в которых отмечалось, что в некоторых случаях может быть дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.Подобная ситуация, как отмечала антимонопольная служба, связана с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, однако пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store.ФАС ссылается на одно из положений руководства по рассмотрению App Store, которое запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. "Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store", - указывается в сообщении в среду.
https://ria.ru/20211026/apple-1756262068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, apple, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, app store
09:49 27.10.2021 (обновлено: 10:30 27.10.2021)
 
ФАС завела дело против Apple из-за модели продаж через App Store

ФАС завела дело против Apple из-за особенностей модели продаж через App Store

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты; компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства.
ФАС в конце августа заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров. Ведомство потребовало от Apple устранить нарушение до 30 сентября, но компания этого не сделала.
"Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - говорится в сообщении ФАС в среду.
В августе ведомство указывало, что в службу поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, в которых отмечалось, что в некоторых случаях может быть дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 11:22Наука
На Apple подали в суд из-за зарядки для iPhone
Подобная ситуация, как отмечала антимонопольная служба, связана с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, однако пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store.
ФАС ссылается на одно из положений руководства по рассмотрению App Store, которое запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. "Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store", - указывается в сообщении в среду.
 
ЭкономикаТехнологииAppleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияApp Store
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявил замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
12:08ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
12:05Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции
12:05Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию
Лента новостейМолния
В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявил замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источникСенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит КонституцииЛавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию