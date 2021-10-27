https://ria.ru/20211027/altsgeymer-1756472061.html

Эксперт назвала COVID-19 пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера

Эксперт назвала COVID-19 пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперт назвала COVID-19 пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера

Коронавирусная инфекция может являться пусковым фактором для болезни Альцгеймера у тех пациентов, у кого была какая-то предрасположенность к ней, заявила... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:17

2021-10-27T13:17

2021-10-27T13:17

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

болезнь альцгеймера

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Коронавирусная инфекция может являться пусковым фактором для болезни Альцгеймера у тех пациентов, у кого была какая-то предрасположенность к ней, заявила заведующая лаборатории нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу "Наука", ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян."Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором… В Америке проводилось исследование, и было показано, что за 2020 год у них на 42 тысячи человек с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно ежегодно <…>, и при этом резко, в два раза, возросло количество пациентов с болезнью Альцгеймера, (сравнивая – ред.) что было в доковидную эпоху и сейчас. То есть он является таким пусковым фактором", - сказала Мхитарян на круглом столе "Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?".Она отметила, что сам коронавирус не вызывает болезнь Альцгеймера, а является провоцирующим фактором для ее развития. По словам Мхитарян, если у человека после COVID-19 отмечаются какие-то значимые нарушения, то обязательно нужно обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210914/altsgeymer-1750056437.html

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общество, здоровье - общество, болезнь альцгеймера, россия, коронавирус covid-19