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Москвичей хотят оставить без алкоголя
СМИ: власти Москвы потребовали закрыть алкомаркеты на время нерабочих дней - РИА Новости, 27.10.2021
Москвичей хотят оставить без алкоголя
Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:54
2021-10-27T09:54
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых точек."Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов", — уточняется в материале. По информации СМИ, власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, в котором, в частности, идет речь о прекращении работы магазинов, где доля непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.Управляющий сетью бутиков Wine Room Евгений Дьячков выразил несогласие с таким требованием, подчеркнув, что алкоголь по закону о торговле считается продовольственным товаром. Тем не менее представители компаний "Е-вино" и Winemafia заявили о готовности расширить ассортимент, чтобы не нарушать требования.Ранее в Москве ввели режим нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.Накануне в столице выявили более шести тысяч новых пациентов с COVID-19, 86 умерли. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:54 27.10.2021
 
СМИ: власти Москвы потребовали закрыть алкомаркеты на время нерабочих дней

"Ведомости": московские алкомаркеты получили требование закрыться на время нерабочих дней

© Fotolia/Minerva StudioБутылки вина
Бутылки вина
© Fotolia/Minerva Studio
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых точек.
"Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов", — уточняется в материале. По информации СМИ, власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, в котором, в частности, идет речь о прекращении работы магазинов, где доля непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.
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Управляющий сетью бутиков Wine Room Евгений Дьячков выразил несогласие с таким требованием, подчеркнув, что алкоголь по закону о торговле считается продовольственным товаром. Тем не менее представители компаний "Е-вино" и Winemafia заявили о готовности расширить ассортимент, чтобы не нарушать требования.
Ранее в Москве ввели режим нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.
Накануне в столице выявили более шести тысяч новых пациентов с COVID-19, 86 умерли. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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