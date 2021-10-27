СМИ: власти Москвы потребовали закрыть алкомаркеты на время нерабочих дней
"Ведомости": московские алкомаркеты получили требование закрыться на время нерабочих дней
© Fotolia/Minerva StudioБутылки вина
© Fotolia/Minerva Studio
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых точек.
"Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов", — уточняется в материале. По информации СМИ, власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, в котором, в частности, идет речь о прекращении работы магазинов, где доля непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.
Управляющий сетью бутиков Wine Room Евгений Дьячков выразил несогласие с таким требованием, подчеркнув, что алкоголь по закону о торговле считается продовольственным товаром. Тем не менее представители компаний "Е-вино" и Winemafia заявили о готовности расширить ассортимент, чтобы не нарушать требования.
Ранее в Москве ввели режим нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.
Накануне в столице выявили более шести тысяч новых пациентов с COVID-19, 86 умерли. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.