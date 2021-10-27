https://ria.ru/20211027/alkogol-1756424256.html

Москвичей хотят оставить без алкоголя

СМИ: власти Москвы потребовали закрыть алкомаркеты на время нерабочих дней - РИА Новости, 27.10.2021

Москвичей хотят оставить без алкоголя

Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:54

2021-10-27T09:54

2021-10-27T09:54

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых точек."Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов", — уточняется в материале. По информации СМИ, власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, в котором, в частности, идет речь о прекращении работы магазинов, где доля непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.Управляющий сетью бутиков Wine Room Евгений Дьячков выразил несогласие с таким требованием, подчеркнув, что алкоголь по закону о торговле считается продовольственным товаром. Тем не менее представители компаний "Е-вино" и Winemafia заявили о готовности расширить ассортимент, чтобы не нарушать требования.Ранее в Москве ввели режим нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.Накануне в столице выявили более шести тысяч новых пациентов с COVID-19, 86 умерли. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/lokdaun-1756083301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии