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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756550614.html
Участники встречи в Тегеране призвали помочь Кабулу в гуманитарной сфере
Участники встречи в Тегеране призвали помочь Кабулу в гуманитарной сфере - РИА Новости, 27.10.2021
Участники встречи в Тегеране призвали помочь Кабулу в гуманитарной сфере
Участники министерской встречи государств-соседей Афганистана призвали страны, ответственные за ситуацию на афганской территории, помочь Кабулу в экономической... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:12
2021-10-27T18:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
гуманитарная помощь
талибан
тегеран (город)
таджикистан
китай
узбекистан
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи государств-соседей Афганистана призвали страны, ответственные за ситуацию на афганской территории, помочь Кабулу в экономической и гуманитарной сферах."Министры иностранных дел... согласились, что страны, главным образом ответственные за трудности в Афганистане, должны серьезно выполнить свои обязательства и предоставить Афганистану экономическую... и гуманитарную помощь, в которой он срочно нуждается", - говорится в заявлении участников встречи, которая прошла в Тегеране в среду. На ней присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.На мероприятии также прозвучал призыв в адрес агентств ООН и членов СБ ООН помочь Кабулу в развитии "социально-экономической инфраструктуры"."Выражаем глубокую обеспокоенность относительно сложной ситуации в сфере безопасности, управления, а также социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в заявлении участников состоявшейся в Тегеране встречи, на которой присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, гуманитарная помощь, талибан, тегеран (город), таджикистан, китай, узбекистан, пакистан, афганистан, мид узбекистана, россия
18:12 27.10.2021 (обновлено: 18:38 27.10.2021)
 
Участники встречи в Тегеране призвали помочь Кабулу в гуманитарной сфере

Участники встречи по Афганистану выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в стране

© REUTERS / Jorge SilvaЛюди на рынке обмена валюты в Кабуле
Люди на рынке обмена валюты в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи государств-соседей Афганистана призвали страны, ответственные за ситуацию на афганской территории, помочь Кабулу в экономической и гуманитарной сферах.
"Министры иностранных дел... согласились, что страны, главным образом ответственные за трудности в Афганистане, должны серьезно выполнить свои обязательства и предоставить Афганистану экономическую... и гуманитарную помощь, в которой он срочно нуждается", - говорится в заявлении участников встречи, которая прошла в Тегеране в среду. На ней присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.
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На мероприятии также прозвучал призыв в адрес агентств ООН и членов СБ ООН помочь Кабулу в развитии "социально-экономической инфраструктуры".
"Выражаем глубокую обеспокоенность относительно сложной ситуации в сфере безопасности, управления, а также социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в заявлении участников состоявшейся в Тегеране встречи, на которой присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреГуманитарная помощьТалибанТегеран (город)ТаджикистанКитайУзбекистанПакистанАфганистанМИД УзбекистанаРоссия
 
 
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