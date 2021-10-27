18:12 27.10.2021 (обновлено: 18:38 27.10.2021)
Участники встречи в Тегеране призвали помочь Кабулу в гуманитарной сфере
Участники встречи по Афганистану выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в стране
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи государств-соседей Афганистана призвали страны, ответственные за ситуацию на афганской территории, помочь Кабулу в экономической и гуманитарной сферах.
"Министры иностранных дел... согласились, что страны, главным образом ответственные за трудности в Афганистане, должны серьезно выполнить свои обязательства и предоставить Афганистану экономическую... и гуманитарную помощь, в которой он срочно нуждается", - говорится в заявлении участников встречи, которая прошла в Тегеране в среду. На ней присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.
На мероприятии также прозвучал призыв в адрес агентств ООН и членов СБ ООН помочь Кабулу в развитии "социально-экономической инфраструктуры".
"Выражаем глубокую обеспокоенность относительно сложной ситуации в сфере безопасности, управления, а также социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в заявлении участников состоявшейся в Тегеране встречи, на которой присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России