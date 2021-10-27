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Участники встречи по Афганистану призвали помочь стране в борьбе с COVID-19
Участники встречи по Афганистану призвали помочь стране в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Участники встречи по Афганистану призвали помочь стране в борьбе с COVID-19
Участники тегеранской встречи стран-соседей Афганистана призвали международное сообщество помочь Кабулу в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:37
2021-10-27T17:37
2021-10-27T17:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
пакистан
мид узбекистана
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники тегеранской встречи стран-соседей Афганистана призвали международное сообщество помочь Кабулу в борьбе с коронавирусом."Призываем международное сообщество принять конкретные действия для оказания помощи Афганистану в борьбе с COVID-19 и сдерживании распространения вируса", - говорится в итоговом заявлении участников встречи, которая прошла в среду в иранской столице. На встрече присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркмении и Таджикистана. Россия и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), оон, талибан, пакистан, мид узбекистана, россия, мохаммад хасан ахунд
Участники встречи по Афганистану призвали помочь стране в борьбе с COVID-19
Участники встречи стран-соседей Афганистана призвали помочь стране в борьбе с COVID-19