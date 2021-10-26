https://ria.ru/20211026/zoloto-1756388417.html

Адвокат прокомментировала решение суда Амстердама по скифскому золоту

Адвокат прокомментировала решение суда Амстердама по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021

Адвокат прокомментировала решение суда Амстердама по скифскому золоту

Украина специально изменила свое законодательство вразрез с принципами музейной этики, чтобы выиграть спор о скифском золоте, теперь решение суда принято в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:15

2021-10-26T20:15

2021-10-26T20:15

амстердам

нидерланды

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

министерство культуры украины

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749206511_0:52:1737:1029_1920x0_80_0_0_3fae8a651da2a068a9fc021936a4a072.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украина специально изменила свое законодательство вразрез с принципами музейной этики, чтобы выиграть спор о скифском золоте, теперь решение суда принято в интересах государства, а не сохранения культурного наследия региона, сообщила РИА Новости адвокат, советник адвокатской компании Orchards Анастасия Сивицкая.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."Согласно пресс-релизу, суд посчитал вторичным вопрос о собственности на музейные предметы. Более того, суд признал, что не смог установить, принадлежат ли украинскому государству предметы из коллекций Музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского заповедников. В основе решения суда лежит идея о том, что музейные экспонаты будучи частью крымского культурного наследия также являются частью культурного наследия и Музейного фонда Украины. По мнению суда, интересы государства имеют приоритет над интересами музеев. В обоснование своей позиции суд ссылается на музейное законодательство Украины", - прокомментировала адвокат доводы суда.Она напомнила, что закон "О музеях и музейном деле" Украины гарантирует защиту имущественных прав музеев и не позволяет отнимать у музеев их коллекции, даже украинский закон "Об оккупированной территории" предполагает сохранения прав всех крымских хозяйствующих субъектов, в том числе прав музеев на их имущество."Украина специально изменила свое музейное законодательство, чтобы экспонаты выставки не смогли вернуться в Крым. В Положение о Музейном фонде Украины в марте 2014 года правительством была введена норма о том, что "в случае наличия угрозы уничтожения, утраты, повреждения или разрушения музейных предметов" решение об их передаче в другой музей принимается министерством культуры Украины. Именно на основании этой нормы в мае 2014 года был издан приказ Минкульта о передачи предметов выставки в Национальный музей истории Украины в Киеве. Безусловно, в данном конкретном случае не существует рисков уничтожения, утраты, повреждения или разрушения музейных предметов, поэтому у Минкульта Украины не было никаких оснований требовать передачи предметов в Киев, а не в Крым", - отметила Сивицкая.Такое экстренное изменение украинского музейного законодательства применительно к экспонатам конкретной выставки, по ее словам, идет в разрез с основными принципами музейной этики. Кодекс музейной этики ИКОМ содержит положение, что в случае какого-либо конфликта интересов между отдельным лицом и музеем, интересы музея должны превалировать, пояснила адвокат."Спор представляет собой конфликт интересов государства и музеев как научных и культурных центров. Полагаю недопустимым в целях защиты прав государства разделять музейные коллекции, изымать музейные экспонаты у музеев, а также вывозить археологические находки с территории, на которой они были найдены и где десятилетиями хранились", - подчеркнула юрист.Она считает прискорбным, что государство как сторона в конфликте может менять свое национальное законодательство и изымать музейные предметы из музеев в политических целях, а не в целях сохранения культурного наследия конкретного региона, заповедника."Следует отметить недостаточную защищенность в международных конвенциях прав музеев как учреждений культуры перед правопритязаниями государств. Положения современных международных конвенций в большей степени посвящены вопросам защиты прав государств. В то время как более ранний документ - Договор о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников (Пакт Рериха), заключенный в 1935 году и Кодекс музейной этики ИКОМ наоборот, ориентированы на уважение прав музеев без какой-либо дискриминации в зависимости от государственной принадлежности", - пояснила Сивицкая.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756353632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/zoloto-1756335779.html

амстердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, нидерланды, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, министерство культуры украины, культура