https://ria.ru/20211026/zoloto-1756353632.html

В СПЧ назвали решение суда по скифскому золоту пиратским грабежом

В СПЧ назвали решение суда по скифскому золоту пиратским грабежом - РИА Новости, 26.10.2021

В СПЧ назвали решение суда по скифскому золоту пиратским грабежом

Решение о передаче скифского золота Украине, которое вынес Апелляционный суд Амстердама, – политизированное, поэтому его можно воспринимать как узаконенный... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:28

2021-10-26T17:28

2021-10-26T17:28

в мире

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Решение о передаче скифского золота Украине, которое вынес Апелляционный суд Амстердама, – политизированное, поэтому его можно воспринимать как узаконенный пиратский грабёж культурных ценностей, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Брод."Абсолютно политизированное решение суда, которое можно воспринимать как узаконенный пиратский грабёж культурных ценностей. Видимо, время для судей арбитража Амстердама остановилось семь лет назад. Они не в курсе, что Крым уже не первый год является частью России. К сожалению, организация ЮНЕСКО также не смогла сыграть должную роль и открыть глаза правосудия Нидерландов на истинных владельцев коллекции", – уверен Брод.Член СПЧ также добавил, что считает циничной формулировку решения суда. "Формулировка цинична. Передать коллекцию Украине до решения вопроса по стабилизации ситуации в Крыму. Безусловно, Россия должна обжаловать это вопиющее решение", – добавил он.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756339444.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, амстердам, украина, нидерланды, республика крым, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия