Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756339444.html
Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота
Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота - РИА Новости, 26.10.2021
Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота
Решение суда Амстердама по коллекции скифского золота - случай форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, были все основания полагать, что экспонаты... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:22
2021-10-26T16:34
михаил швыдкой
ситуация вокруг коллекции скифского золота
в мире
украина
нидерланды
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_a3011931cf8b3ace2743162f50c42567.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение суда Амстердама по коллекции скифского золота - случай форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, были все основания полагать, что экспонаты вернутся в Крым, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине."Процесс шел очень долго, и решался вопрос о том, что выше - формальная буква закона или справедливость в отношении музейного сообщества. Как мне представляется, судились два музея. Музей Крыма передал свои экспонаты музею из Амстердама. Амстердамский музей по соглашению о своей выставке должен был их вернуть туда, откуда он их брал - это та логика, которая обычно торжествует во всех межмузейных обменах", - рассказал Швыдкой РИА Новости.При этом, отметил он, существует коллизия, связанная с тем, что экспонаты являются не только принадлежностью того или иного музея, но и частью национального музейного фонда той или иной страны. "Случай с крымским музеем, безусловно, форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, поэтому у нас были все основания полагать, что вещи вернутся туда, откуда они были вывезены, то есть в Крым и в музеи Крыма. То, что суд решил иначе, об этом можно только сожалеть", - сказал Швыдкой."Политизированная ситуация вокруг этой правовой коллизии, она, думаю, во многом повлияла на решение нидерландского суда, что досадно", - добавил он.
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html
украина
нидерланды
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_198a753a53406ae5bfc97033bc32e75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил швыдкой, ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, украина, нидерланды, республика крым, россия
16:22 26.10.2021 (обновлено: 16:34 26.10.2021)
 
Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота

Швыдкой: на решение нидерландского суда по скифскому золоту во многом повлияла политика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение суда Амстердама по коллекции скифского золота - случай форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, были все основания полагать, что экспонаты вернутся в Крым, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
"Процесс шел очень долго, и решался вопрос о том, что выше - формальная буква закона или справедливость в отношении музейного сообщества. Как мне представляется, судились два музея. Музей Крыма передал свои экспонаты музею из Амстердама. Амстердамский музей по соглашению о своей выставке должен был их вернуть туда, откуда он их брал - это та логика, которая обычно торжествует во всех межмузейных обменах", - рассказал Швыдкой РИА Новости.
При этом, отметил он, существует коллизия, связанная с тем, что экспонаты являются не только принадлежностью того или иного музея, но и частью национального музейного фонда той или иной страны. "Случай с крымским музеем, безусловно, форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, поэтому у нас были все основания полагать, что вещи вернутся туда, откуда они были вывезены, то есть в Крым и в музеи Крыма. То, что суд решил иначе, об этом можно только сожалеть", - сказал Швыдкой.
"Политизированная ситуация вокруг этой правовой коллизии, она, думаю, во многом повлияла на решение нидерландского суда, что досадно", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:02
Зеленский пообещал вернуть Крым вслед за скифским золотом
 
Михаил ШвыдкойСитуация вокруг коллекции скифского золотаВ миреУкраинаНидерландыРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоемаРоссийские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана