https://ria.ru/20211026/zoloto-1756339444.html

Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота

Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота - РИА Новости, 26.10.2021

Швыдкой прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота

Решение суда Амстердама по коллекции скифского золота - случай форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, были все основания полагать, что экспонаты... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:22

2021-10-26T16:22

2021-10-26T16:34

михаил швыдкой

ситуация вокруг коллекции скифского золота

в мире

украина

нидерланды

республика крым

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение суда Амстердама по коллекции скифского золота - случай форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, были все основания полагать, что экспонаты вернутся в Крым, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине."Процесс шел очень долго, и решался вопрос о том, что выше - формальная буква закона или справедливость в отношении музейного сообщества. Как мне представляется, судились два музея. Музей Крыма передал свои экспонаты музею из Амстердама. Амстердамский музей по соглашению о своей выставке должен был их вернуть туда, откуда он их брал - это та логика, которая обычно торжествует во всех межмузейных обменах", - рассказал Швыдкой РИА Новости.При этом, отметил он, существует коллизия, связанная с тем, что экспонаты являются не только принадлежностью того или иного музея, но и частью национального музейного фонда той или иной страны. "Случай с крымским музеем, безусловно, форс-мажорный, это не обычная правовая коллизия, поэтому у нас были все основания полагать, что вещи вернутся туда, откуда они были вывезены, то есть в Крым и в музеи Крыма. То, что суд решил иначе, об этом можно только сожалеть", - сказал Швыдкой."Политизированная ситуация вокруг этой правовой коллизии, она, думаю, во многом повлияла на решение нидерландского суда, что досадно", - добавил он.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

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михаил швыдкой, ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, украина, нидерланды, республика крым, россия